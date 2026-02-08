Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në shqip

Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në shqip

Kryeministri Hristijan Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të kalohet në gjuhën shqipe. Madje ai thotë se Ligji i gjuhëve është i qartë dhe kjo duhet të ju lejohet studentëve që e kërkojnë një gjë të tillë.
“Nuk shoh këtu asnjë problem përse të mos kalohet. Ligji i Gjuhëve është i qartë. Nëse dikush dëshiron që provimin ta jap në gjuhën shqipe, kjo duhet t’i lejohet”, ka deklaruar Mickoski, raporton SHENJA.

Provimi i jurisprudencës në shqip, Spiropali: Përgëzime për studentët shqiptarë!

40 miliardë euro në Bitcoin shpërndahen aksidentalisht

Avioni i Wizz Air nga Shkupi për në Paris detyrohet të ulet në Bruksel

Demonstratat kundër Lojërave Olimpike, reagon ashpër Meloni: Janë armiq të Italisë!

Osmani reagon pas deklaratës së Mickoski: Ministri i drejtësisë të japë menjëherë dorëheqje, ata të VLEN-it për një kohë të mos shihen askund

Dekor apo pushtet real? ASH: VLEN pranon dështimin

