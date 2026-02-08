Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në shqip
Kryeministri Hristijan Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të kalohet në gjuhën shqipe. Madje ai thotë se Ligji i gjuhëve është i qartë dhe kjo duhet të ju lejohet studentëve që e kërkojnë një gjë të tillë.
“Nuk shoh këtu asnjë problem përse të mos kalohet. Ligji i Gjuhëve është i qartë. Nëse dikush dëshiron që provimin ta jap në gjuhën shqipe, kjo duhet t’i lejohet”, ka deklaruar Mickoski, raporton SHENJA.