Mickoski: Nuk ka argumente për pranimin e kërkesave bullgare, politikanë të korruptuar për të qëndruar në pushtet pranonin gjithçka

Kryetari i Qeverisë, Hristijan Mickoski, në intervistë për “Drejtpërdrejtë me Minja Miletiq” në Euronews Serbia, theksoi se nuk ka argumente për pranimin e kërkesave bullgare dhe shprehu keqardhje që politikanë të korruptuar në të kaluarën, për të qëndruar në pushtet, pranonin gjithçka dhe çdo gjë.

“Nëse ne e zgjerojmë Kushtetutën tonë me më shumë pjesë të popujve të ndryshëm, sepse aty janë ai shqiptar, serb, turk, romë, boshnjakë e të tjerë, atëherë shtrohet pyetja çfarë ndodh me maqedonasit në anën tjetër të kufirit që jetojnë në perëndim të Bullgarisë? Nëse ju nga njëra anë kërkoni të bëheni popull konstituiv për shkak të një propozimi që politikanë të korruptuar në të kaluarën e kanë pranuar, duke menduar se në atë mënyrë do të qëndronin në pushtet dhe se do t’u faleshin të gjitha skandalet kriminale që kanë bërë, ndërsa nga ana tjetër ekzistojnë 14 vendime të Gjykatës për të Drejtat e Njeriut që thonë se atje ekziston një komunitet maqedonas me të drejtë të organizohet në klube dhe organizata dhe ju nuk e respektoni Rezolutën për mbrojtjen e të drejtave të njeriut që vetë e keni nënshkruar – një rezolutë të tillë e ka nënshkruar Bullgaria – atëherë shtrohet pyetja: cili është argumenti kundër”, thotë kryeministri Mickoski.

Kryeministri Mickoski theksoi se është hipokrizi dhe standard i dyfishtë të dilet dhe të thuhet se kjo duhet të bëhet, sepse ata janë atje ku ne duam të jemi, ndërsa ata nuk janë të detyruar ta bëjnë të njëjtën gjë.

“Nëse bëhet fjalë për të drejtat e njeriut, atëherë dua t’i informoj edhe shikuesit tuaj se institucioni i vetëm në Evropë që vlerëson nëse të drejtat e dikujt janë shkelur apo kufizuar është Gjykata për të Drejtat e Njeriut në Strasburg dhe atje ekzistojnë 14 vendime që kanë të bëjnë me shkeljen apo kufizimin e të drejtave të njeriut të maqedonasve në Bullgari dhe asnjë vendim për komunitetin bullgar në Maqedoni. Tani, nëse keni argumente të tilla, si mund të dilni para qytetarëve dhe të jepni argumente logjike, duke pasur parasysh se paraprakisht e keni ndryshuar flamurin, e keni përdorur emrin e përkohshëm, e keni ndryshuar emrin kushtetues dhe në disa raste e keni ndryshuar Kushtetutën – dhe gjithmonë dikush nga Brukseli ju ka thënë: “vetëm edhe këtë edhe mbaron””, theksoi kryeministri Mickoski.

Kryeministri Mickoski nënvizoi se ai ka premtuar se do të luftojë dhe do të përpiqet të përcjellë argumentet që kemi në gjithë botën.

“Të mësohemi të fitojmë edhe në Uashington, Londër, Bruksel, Berlin, Romë, Paris dhe kudo në botë, jo vetëm në shtëpi. Vetëm në këtë mënyrë mund ta bindni opinionin botëror për drejtësinë e argumenteve tuaja. Këto janë procese historike”, theksoi kryeministri Mickoski.

