Mickoski: Nuk jam takuar me Gruevskin në Hungari

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka deklaruar se gjatë vizitës së tij në Hungari nuk ka pasur asnjë takim me ish-kryeministrin Nikolla Gruevski. Ai theksoi se, nëse do të ndodhte një takim i tillë, do të informonte publikun, pasi ndjek një politikë të hapur dhe transparente, ku parimi i vërtetës është i pandashëm.

“Nuk jam takuar me të, por nëse ndodhi një takim, do t’ju informoja, sepse ndjek politikën e transparencës. Sa herë që ka diçka për të shpallur, unë e them dhe nuk e fsheh. Nuk kam asgjë për të fshehur, ndërgjegjja ime është e pastër”, u shpreh Mickoski.

Në një deklaratë tjetër, ai njoftoi se së shpejti do të publikojë dëshmi që tregojnë se anëtarët e qeverisë së kaluar janë takuar me Gruevskin në rezidencën e tij në Budapest. Mickoski premtoi se do të zbulojë emrat e atyre që kanë pasur kontakte me ish-kryeministrin.

Po ashtu, Mickoski akuzoi Partinë BDI se ka bërë kompromise me identitetin maqedonas gjatë bisedimeve me Bullgarinë. Ai theksoi se një prej negociatorëve të BDI-së, i cili ka diskutuar çështjet e identitetit dhe gjuhës maqedonase, nuk ka kredibilitetin e duhur për të folur për këto çështje.

“Njëri nga ata që ka negociuar identitetin dhe gjuhën time, duke i shitur ato, ka kredibilitetin më të ulët për të folur. Kush nuk e respekton gjuhën time, nuk e respekton as gjuhën e tij të amës, gjuhën shqipe”, u shpreh kryeministri.

