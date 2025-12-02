Mickoski: Nuk do të ketë ndryshime në statutin e partisë – mandati i ardhshëm do të jetë i fundit për mua
Hristijan Mickoski, kryetari aktual i VMRO-DPMNE-së, në një intervistë për “360 gradë”, deklaroi qartë se nuk ka ndërmend të kërkojë ndryshime në statutin e partisë që do t’i mundësonin një mandat të katërt në krye të partisë.
Ai theksoi se me shembull personal duhet treguar se çdo funksion ka fundin e vet. Kjo do të thotë se mandati i tij i ardhshëm, nëse rizgjidhet në kongresin në Kavadar, do të jetë i fundit si lider i VMRO-DPMNE-së.
Përveç vendimit për drejtimin e partisë, Mickoski gjithashtu konfirmoi se nuk do të kandidojë për president të shtetit në zgjedhjet e vitit 2029. Ai tha se nuk ka një ambicie të tillë dhe e përjashton këtë skenar nga angazhimi i tij politik në të ardhmen.
“Kam dy djem dhe për mua VMRO-DPMNE-ja është, fjalë për fjalë, si fëmija im i tretë. Por po, ky do të jetë mandati im i fundit si kryetar i VMRO-DPMNE-së, nëse marr mbështetjen e delegatëve. Dhe për sa kohë që unë jam kryetar, sa i përket kufizimit të numrit maksimal të mandateve që mund të ketë një kryetar i VMRO-DPMNE-së, nuk kam ndërmend të mbështes çfarëdo iniciative për ndryshimin e atij neni të Statutit,” tha Mickoski.
Në Kongresin e rregullt zgjedhor të VMRO-DPMNE-së, i cili do të mbahet më 6 dhjetor në Kavadar, pritet miratimi i disa dokumenteve strategjike. Mickoski është kandidati i vetëm për kryetar të partisë në këtë kongres.