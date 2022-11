Mickoski: Nuk do lejojmë ndryshime në Kushtetutë, të shkojmë në zgjedhje të parakohshme sa më shpejt

VMRO-DPMNE nuk do të lejojë ndryshime të Kushtetutës dhe kërkon që sa më shpejt të formohet Qeveria teknike dhe të zhvillohen zgjedhje të parakohshme parlamentare, tha kryetari i partisë Hristijan Mickoski në fjalimin e tij në konferencën e 31-të vjetore të Unionit të Forcave të Reja të VMRO-DPMNE-së me titull “Energjia, shpresa, e ardhmja”.

Mickoski akuzoi partitë në pushtet LSDM dhe BDI dhe liderët e tyre Dimitar Kovaçevski dhe Ali Ahmeti se po keqpërdorin të ardhmen evropiane për të “siguruar privilegje shtesë, për të qëndruar sa më gjatë në pozitat e tyre dhe për të grabitur Maqedoninë, duan të flasin për ndryshime në Kushtetutë. dhe përfshirjen e një pjese të vogël, minimale të bashkëqytetarëve tanë që thonë se janë pjesë e popullit bullgar në Preambulë”.

E kemi thënë qartë dhe me zë të lartë, e kemi përsëritur me zë të lartë – nuk ka hotel siç tha ditë më parë Pendarovski, të cilët ishin të bindur për një hotel jo larg këtu. Tani kemi deputetë që qëndrojnë me vendosmëri në qëndrimin e tyre dhe nuk do të lejojnë ndryshimin e Kushtetutës. Dhe le ta mbyllim atë temë. Dhe le të fillojmë të flasim për temën që dua të flas, që është formimi i një qeverie teknike sa më shpejt të jetë e mundur dhe më së voni deri në pranverë për të shkuar në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Nuk duhet të kesh frikë, nëse populli beson në atë që po bën, nëse populli beson në ty, atëherë nuk ka pse të kesh frikë. Inkurajohuni, shkoni në zgjedhje të parakohshme parlamentare, e le të thotë populli se kush duhet ta udhëheqë Maqedoninë dhe politika e kujt do ta mund politikën tjetër, tha Mickoski.