Mickoski: Nuk do ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare
Nuk do të shkojmë në zgjedhje të parakohshme parlamentare, sepse përfaqësuesit e koalicionit qeveritar do të fitojnë zgjedhjet lokale më 19 tetor, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski.
“Qeveria është e qëndrueshme dhe koherente, dhe koalicioni qeveritar do t’i fitojë këto zgjedhje lokale”, tha Mickoski në takimin e sotëm me gazetarët.
Ai theksoi se qeveria ka një mandat katërvjeçar, një periudhë gjatë së cilës planifikon të zbatojë projektet e premtuara, dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare, siç tha ai, do të nënkuptojnë vetëm shtyrjen e tyre për të paktën gjashtë muaj.
“Si VMRO-DPMNE, zgjedhjet e parakohshme parlamentare mund të na përshtaten, por ne nuk i shohim gjërat në aspektin e partive, por në aspektin e shtetit. Nëse shkojmë në zgjedhje, të gjitha projektet që duhet të zbatojmë do të ngecin për të paktën gjashtë muaj”, tha Mickoski.
I pyetur nëse pret të ketë probleme në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe pse dikush po luan përsëri kartën e nacionalizmit, ai tha se nuk ka dijeni se ka indikacione për incidente të planifikuara.