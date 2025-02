Mickoski nga Uashingtoni: Maqedonia është aleate e besueshme e SHBA-së

Kryeministri Hristian Mickoski dje foli në konferencën “CPAC” në Uashington, me ç’rast e shfrytëzoi rastin ta njoftojë publikun amerikan me monumentet historike dhe kulturore të Maqedonisë, informojnë nga Qeveria.

“Qytetarët e Maqedonisë janë tradicional, i duan familjet e veta, ndoshta jemi pak, por komuniteti maqedonas në SHBA është pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë amerikane. E di se e mbështetën presidentin Tramp gjatë zgjehdjeve, ata janë konservatorë dhe e di se do të vazhdojnë ta mbështesin presidentin tramp. Dhe atë që do të shtoja, ndërkaq është me rëndësi, është se edhe ne u zgjodhëm si pushtet i ri me shumicë të madhe para tetë muajve”, tha kryeministri Mickoski duke e sqaruar shoqërinë e Maqedonisë si multietnike me dy të tretat maqedonas, ndërsa një e treta, siç u shpeh ai, janë shqiptarë, vllehë, serbë, turq dhe të tjerë.

Ne, shtoi ai, kemi diasporë të madhe në botë, pothuajse të njejtë me numrin që jeton në atdhe.

Duke e përshkruar maqedoninë si zemrën e Ballkanit dhe portën juglindore të Evropës, Mickoski theksoi se si e tillë para një periudhe të caktuar ishte aktuale në rrugën e emigrantëve drejt Evropës.

“Ne ishim në ‘front’ dhe luftuam kundër emigracionit ilegal, duke e mbrojtur Evropën nga emigrantët ilegal”, tha Mickoski dhe theksoi se mu ajo sot është fokusi edhe i administratës së presidentit amerikan, Donalld Tramp.

Kryeministri Mickoski foli edhe për partneritetin strategjik të SHBA-së dhe Maqedonisë, pasi që u cek se vendi ynë është një prej vendeve me kontributin më të madh në NATO për kokë banori.

“Ndajmë mbi 2 për qind, jemi të përkushtuar dhe i mbështesim politikat e presidentit Tramp dhe konsiderpjmë se 2 për qind duhet të jetë kufiri i poshtëm, dhe jo i lartë”, theksoi kryeminsitri Mickoski në tubimin e konservatorëve amerikanë në Uashington.

Publiku me duartrokitje e shpërbleu vërejtjen e moderatores së intervistës kur vërejti se mu kryeministri Mickoski ishte i vetmi në Konferencën e Munihut që e duartrokiti fjalimin e nënpresidentit Vens.

Kryeministri i Maqedonisë potencoi se mu prej fillimit të pavarësisë sonë nga ish-Federata jugosllave ne kemi dy qëllime strategjike.

“Së pari të bëhemi anëtare e barabartë e NATO-s dhe e dyta, të bëhemi anëtare e barabartë e BE-së. Ne u bëmë anëtare e NATO-s, por para kësaj e ndërruam emrin, e ndërruam valutën tonë, e ndërruam Kushtetutën tonë, e ndërruam emrin tonë, sepse dikush nga fqinjët tanë u bë anëtare e NATO-s para nesh dhe e keqpërdori veton për t’i përmbushur kërkesat bilaterale. Nëse kjo nuk është përzierje në punë të brendshme, atëherë çfarë është?”, pyeti Mickoski duke potencuar se standardet e dyfishta vazhdojnë edhe sot.

Ne, tha ai, nuk kemi mundësi të bëhemi anëtare e BE-së, sepse sërish kemi presion ta ndryshojmë Kushtetutën tonë.

“Nëse Kushtetuta nuk është çështje e brendshme e një vendi sovran, atëherë pyes veten çka është? Athua a është e drejtë kjo? Nëse dikush e kritikon fjalimin, i cili sipas mendimit tim modest ishte mjaft inspirues, duhet t’ia drejtojë gishtin vetes dhe të shohë se çfarë bën. Vlerat evropiane nuk janë bilateralizim i procesit të inkuarimit drejt Unionit”, përfundoi kryeministri Hristian Mickoski në intervistën gjatë tubimit mët ë madh vjetor të konservatorëve amerikanë në Uashington.

MARKETING