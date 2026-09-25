Mickoski nga OKB-ja: BE-ja të respektojë rregullat dhe të garantojë një rrugë të parashikueshme drejt integrimit
Kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e tij në Asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, tha se procesi i integrimit evropian është zvarritur përtej çdo afati kohor të arsyeshëm dhe i bëri thirrje Bashkimit Evropian të sigurojë largpamësi dhe respektim të rregullave.
“Historia jonë na ka mësuar se kompromiset ndërkombëtare janë shumë të vështira dhe se paqja, stabiliteti dhe integrimi kërkojnë guxim politik dhe sakrifica të mëdha. Dhe pa dashur të tingëlloj si predikues, nëse dikush dëshiron të shohë një shembull të një vendi që ka hequr dorë vazhdimisht nga diçka që i përket natyrshëm si një e drejtë themelore – diçka që shumë e marrin si të mirëqenë – mjafton të shikojë historinë e kohëve të fundit të vendit tim. Një histori e shënuar nga sfidat, nga rreziqet e sigurisë me përmasa rajonale, nga kompromise dhe lëshime të vazhdueshme të bëra në emër të paqes, bashkëpunimit dhe qëllimeve më të larta të integrimit – shpesh me koston e ndjenjës sonë më themelore të dinjitetit dhe drejtësisë. Ne kemi marrë vendime vërtet të vështira. Ne vazhduam përpara edhe kur proceset zgjatën më shumë sesa një brez qytetarësh mund të priste në mënyrë të arsyeshme. Por pikërisht për këtë arsye, duke i parë ato vendime me distancë kohore dhe me një vetëdije të qartë për realitetin, sot mund të them me përgjegjësi se besimi nuk mund të jetë një detyrim i njëanshëm për një kohë të pacaktuar”, ka thënë kryeministri Mickoski.
Ai i bëri thirrje Bashkimit Evropian, kur tashmë kërkon që vendet kandidate më të vogla të respektojnë rregullat e tij dhe ajo vetë të respektojë rregullat që ka vendosur.
“Nëse pritet që vendet e vogla të respektojnë rregullat, atëherë rregullat duhet t’u sigurojnë atyre edhe parashikueshmëri. Nëse kandidatëve për anëtarësim në një organizatë u kërkohet të plotësojnë kritere të caktuara, atëherë përmbushja e këtyre kritereve duhet të çojë në përparim. Nëse kërkojmë që qytetarët t’u besojnë institucioneve, atëherë institucionet duhet të tregojnë se fjala e tyre ka vlerë dhe se angazhimet që kanë marrë zgjasin. Rregulli që është i vlefshëm sot nuk mund të jetë i ndryshëm nesër vetëm sepse balanca e fuqisë ka ndryshuar. Dhe angazhimi që kanë marrë nuk mund të jetë një lehtësi politike e përkohshme. Ai duhet të jetë baza mbi të cilën njerëzit mund të planifikojnë të ardhmen e tyre”, ka thënë Mickoski nga foltorja e Kombeve të Bashkuara.
Sipas tij, besueshmëria e Unionit varet nga aftësia e tij për t’iu përmbajtur rregullave të proceseve të veta.
Nuk do të heqim dorë nga ideja evropiane, sepse rruga evropiane ishte e vështirë.
“Për ne, Bashkimi Evropian mbetet shtëpia jonë natyrore politike, ekonomike dhe institucionale. Dhe ne kemi edhe punë në shtëpi. Ne duhet të forcojmë shtetin e së drejtës. Të ndërtojmë institucione më efikase. Le të ndërtojmë një ekonomi më konkurruese. Dhe për të forcuar besimin e qytetarëve në vendin e tyre. Kjo është përgjegjësia jonë dhe ne nuk do t’ia kalojmë atë Brukselit. Në të njëjtën kohë, ne presim që integrimi evropian të mbetet një proces i bazuar në merita dhe kritere të matshme – jo një proces në të cilin çështjet dypalëshe mund të lëvizin vazhdimisht objektivin. Ne nuk po kërkojmë një mënyrë më të lehtë. Ne po kërkojmë një rrugë me rregulla. Ne nuk kërkojmë standarde më të ulëta. Ne kërkojmë që standardet të mbeten standarde. Kjo është po aq e rëndësishme për besueshmërinë e Evropës, në një kohë kur pesha e saj gjeopolitike do të varet gjithnjë e më shumë nga aftësia për t’i kthyer angazhimet e saj në rezultate konkrete politike, nga vendosmëria për të mbrojtur vlerat për të cilat përfaqëson dhe për të qëndruar këmbëngulës në avancimin e tyre, pavarësisht sfidave të shumta me të cilat ballafaqohet”, ka thënë Mickoski.