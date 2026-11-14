Mickoski: Nga minus i thellë erdhëm deri në pikën zero
Prodhimi industrial është pozitiv dhe kjo është shumë domethënëse, duke pasur parasysh situatën në botë, por edhe në Bashkimin Evropian, i cili është partneri ynë më i madh tregtar. Ajo që më inkurajon është qarkullimi në industri, i cili është mbi 5,5 për qind më i lartë në krahasim me tremujorin e tretë të vitit të kaluar. Kjo do të thotë se qarkullimi në industri është në rritje, si në vend ashtu edhe në tregun ndërkombëtar, ndërsa kjo u konfirmua më parë nga rritja e eksportit, deklaroi sot kryeministri Hristijan Mickoski.
Siç vlerësoi, këto janë lajme të këqija për opozitën e cila dëshiron që vendi të shkojë në minus, e jo në plus.
“Të gjithë treguesit tregojnë atë që e thamë që në fillim, se na duhet durim, se duhet t’i konsolidojmë gjërat ngadalë dhe më në fund, pas pothuajse dy vitesh e gjysmë, kemi arritur në pikën zero, ndërsa ishim në minus të thellë. Kemi arritur në pikën zero, nga ku duhet të fillojë dikush në pushtet dhe që tani e tutje pres vetëm rritje, por kjo nuk varet gjithmonë vetëm nga ne, por edhe nga situata në botë. Shpresoj që shumë shpejt, duke filluar nga sot, do të mund të flasim për zhvillim më intensiv”, deklaroi Mickoski pasi inspektoi aktivitetet ndërtimore në projektitn “Përmirësimi i sistemit të furnizimit me ujë në vendbanimin rural Kamenik, Komuna e Kisella Vodës”.