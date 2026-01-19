Mickoski nga Davosi: Do të kemi takime të shumta për investime të reja dhe përmirësimin e gjendjes ekonomike

Mickoski nga Davosi: Do të kemi takime të shumta për investime të reja dhe përmirësimin e gjendjes ekonomike

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka njoftuar se së bashku me një delegacion qeveritar të rangut të lartë do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës.

Sipas Mickoskit, delegacioni qeveritar do të jetë pjesë e takimit të 56-të vjetor të Forumit Ekonomik Botëror (WEF), ku pritet të zhvillohen një sërë takimesh të rëndësishme me fokus përmirësimin e situatës ekonomike dhe tërheqjen e investimeve të huaja.

“Gjatë ditëve në vijim do të kemi takime të shumta që presim të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik dhe në tërheqjen e një numri të madh investimesh. Do të marr pjesë në tre panele ku do të prezantoj mundësitë e investimit në Maqedoni, si dhe do të zhvillojmë takime dypalëshe me përfaqësues të shumë kompanive nga e gjithë bota”, thuhet në njoftimin e kryeministrit Mickoski.

MARKETING

Të ngjajshme

Seria iPhone 18 mund të ketë çmime “tronditëse”, paralajmërojnë ekspertët

Seria iPhone 18 mund të ketë çmime “tronditëse”, paralajmërojnë ekspertët

Mark Rutte: NATO vazhdon bashkëpunimin me Danimarkën dhe Groenlandën në fushën e sigurisë

Mark Rutte: NATO vazhdon bashkëpunimin me Danimarkën dhe Groenlandën në fushën e sigurisë

Rumen Radev jep dorëheqjen nga posti i Presidentit të Bullgarisë

Rumen Radev jep dorëheqjen nga posti i Presidentit të Bullgarisë

Franca pritet të refuzojë ftesën e SHBA-së për t’u bashkuar me Bordin e Paqes për Gazën

Franca pritet të refuzojë ftesën e SHBA-së për t’u bashkuar me Bordin e Paqes për Gazën

Rritet në 71.550 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Rritet në 71.550 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Qeveria e Gazës thotë se është e gatshme të transferojë kompetencat te komiteti teknokrat

Qeveria e Gazës thotë se është e gatshme të transferojë kompetencat te komiteti teknokrat