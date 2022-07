Mickoski: Nesër pritet që Bujar Osmani ta nënshkruaj protokollin dhe me këtë të pranohet propozimi francez

Partia opozitare VMRO-DPME hedh dyshime se nesër do të mbahet seancë qeveritare, ku ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osamni do të nënshkruaj protokollin për mbajtjen e seancës së dytë qeveritare mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, me çka do ta aprovojnë propozimin francez për heqjen e vetos bullgare. Këtë e tha kreu i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski, i cili bëri thirrje që përfaqësuesit qeveritar ta dëgjojnë zërin e popullit që thonë “JO” për propozimin francez.

“Atë që unë e kam si informacion është se gjatë ditës së nesërme në seancën qeveritare, Bujar Osmani do të nënshkruaj formalisht protokollin për seancën e dytë ndërqeveritare mes qeverive të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe me këtë praktikisht qeveria do të pajtohet me procesverbalin e parë ndërqeveritar dhe më tej kur të krijohen kushtet do ta pranojë kornizën negociuese në të cilën janë të përfshira historia, arsimi, kultura. Pres që sëpaku të rimendohen deri nesër dhe ta dëgjojnë zërin e këtyre njerëzve që thonë “JO”, asaj që i bëjnë identitetit maqedonas”, ka deklaruar Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-së, raporton SHENJA.