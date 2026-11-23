Mickoski: Nëse Macura ka punuar me kapital rus, pse Qeveria e LSDM-së dhe BDI-së ka hyrë në marrëdhënie afariste me atë bankë?
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka komentuar zhvillimet rreth “Alta Bankës”, duke vënë në pikëpyetje marrëdhëniet e mëparshme të biznesit të qeverisë së LSDM-së dhe BDI-së me këtë bankë.
Gjatë një paraqitjeje sonte në emisionin “Top Tema” në TV Telma, Mickoski deklaroi se nëse Davor Macura ka vepruar me kapital rus, atëherë duhet të sqarohet pse qeveria e kaluar kishte hyrë në marrëdhënie biznesi me të njëjtën bankë.
Ai theksoi se, sipas tij, hyrja e “Alta Banka Serbia” në tregun e Maqedonisë së Veriut ishte bërë në përputhje me kushtet ligjore dhe se institucionet kompetente kishin vlerësuar nëse ishin plotësuar kriteret për administrimin e bankës.
“Nuk ka rëndësi se çfarë mendoj unë. E rëndësishme është nëse ai, kur hyri në Maqedoni, i plotësoi apo jo kushtet ligjore. Ai hyri duke i plotësuar ato. Supozoj se pikërisht mbi bazën e këtyre kushteve ligjore është vlerësuar se mund ta fitojë të drejtën për të administruar një bankë, aksionet e së cilës ishin shitur nga pronarët privatë. Në këtë rast bëhet fjalë për ‘Alta Banka Serbia’”, deklaroi Mickoski.
I pyetur se pse “Alta Pay” nuk arriti të përfshihej në këtë proces, kryeministri tha se një shoqëri pagesash nuk mund të bëhet pronare e një banke.
“Po, nuk hyri. Natyrisht që nuk hyri, sepse një shoqëri pagesash nuk mund të bëhet pronare e një banke. Në Maqedoni kemi shumë raste të tilla, ku është tentuar diçka e ngjashme, por nuk është lejuar. Kjo për shkak se edhe ne kemi detyrime ndaj Bankës Qendrore Evropiane dhe detyrime në kuadër të SEPA-s. Prandaj, rasti është plotësisht i qartë. Por ajo që ndodhi më herët është fakti se të njëjtët persona, të cilët tani e akuzojnë Davor Macurën, kishin hyrë në marrëdhënie biznesi me të dy vjet më parë”, theksoi Mickoski.