Mickoski: Nëse Bullgaria nuk lëvizë nga qëndrimet e saj, do t’i kthehemi agjendës së brendshme

Qëndrimi ynë për këtë çështje është i qartë. Nuk shoh se çfarë është kaq e tmerrshme që kemi një aneks të Marrëveshjes së Miqësisë dhe Fqinjësisë së Mirë me Bullgarinë, të kemi një aneks tjetër, në të cilin do të shohim se çfarë lloj parimesh përfaqësojmë dhe me çfarë do të dalim në ato bisedime. Siç është konceptuar tashmë e gjitha, ne nuk kemi ndërmend ta mbështesim.

Kështu deklaroi lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në emisionin “Samo Intervju”, duke iu përgjigjur pyetjes për ndryshimet kushtetuese, të cilat janë kusht për fillimin e negociatave ndërmjet vendit dhe Bashkimin Evropian, si dhe komentimin e asaj që shkruhet në programin parazgjedhor të koalicionit “Maqedonia juaj” se integrimi evropian duhet të arrihet përmes dialogut dhe përmbushjes së parimeve.

Sipas Mickoskit, qëndrimi i VMRO-së për këtë çështje është i qartë, por nëse Bullgaria nuk është e gatshme të lëvizë nga qëndrimet e saj, atëherë, siç tha ai, do të kthehen në përmbushjen e agjendës së brendshme, ndërsa do të presë deri sa të ketë ndonjë qeveri të re në Sofje.

“Ne nuk po hyjmë në këtë proces për gjimnastikë politike apo për të treguar se sa të fortë jemi. Ne thjesht nuk besojmë se ky është procesi i duhur. Që procesi të jetë real, duhet të kemi një plan të qartë nga ana tjetër” tha Mickoski.

I pyetur nëse e ka fjalën për Bashkimin Evropian apo Bullgarinë, Mickoski thotë se Bashkimi Evropian është ai që e udhëheq këtë proces, ndërsa Bullgaria është vetëm një pjesë e saj.

