Mickoski: Në vitet në vijim për dy herë e gjysmë do të rritet nevoja për energji elektrike
Mirëdita Maqedoni! Mirëdita nga Davosi, e filloi kryemiministri Hristian Mickoski video-fjalimin e tij drejtuar opinionit publik maqedonas pas një dite të suksesshme në Davos. Në fjalimin që po e transmetojmë, ai thekson:
Sot patëm, do të thoja, takime shumë të suksesshme dhe frymëzuese, me një numër të madh kompanish shumëkombëshe, mbi tema që u trajtuan në fushën e energjisë, shëndetësisë dhe teknologjisë së lartë.
Sigurisht, nga ana jonë, u prezantuan mundësitë e investimit në Maqedoni, në ekonominë maqedonase, diçka që do të thotë vlerë e shtuar për qytetarët maqedonas.
Por ajo në të cilën do të doja të përqendrohesha në veçanti është pjesa e dytë e ditës, gjegjësisht paneli i energjetikës, ku isha pjesëmarrës aktiv dhe folës, së bashku me sekretarin e Energjetikës të SHBA-së, z. Rajt. Një panel, ku mori pjesë fjalë për fjalë i gjithë lidershipi botëror në biznesin e energjisë, kompani që vinin nga të gjitha kontinentet, kompani qarkullimi i të cilave varion në mijëra miliardë. Atje diskutuam pritjet dhe planet për zhvillimin e energjisë në vitet e ardhshme, kryesisht të energjisë në fushën e prodhimit të energjisë elektrike.
Pse pikërisht fusha e prodhimit të energjisë elektrike? Ajo që mund të konkludoj si rezultat i këtij paneli energjetik janë tre gjëra:
“E para është se në vitet që vijnë, nevoja për energji në botë do të rritet, por nevoja për energji elektrike do të rritet dy herë e gjysmë më shpejt. Dhe këtu, ne si Maqedoni, si vend, nuk duhet të jemi vëzhgues të heshtur, por duhet të jemi aktorë aktivë dhe pjesëmarrës aktivë, ndërsa këtu duhet të rifillojmë të gjitha ato projekte energjetike ndoshta të harruara nga e kaluara, siç janë Çebreni dhe Galishta, Ura e Boshkos dhe të tjerët. Dhe t’u ofrojmë potencialin për investime në burime të rinovueshme të energjisë një numri të madh investitorësh që treguan interes të padyshimtë në diskutimet pas përfundimit të panelit.
“Çështha e dytë që është gjithashtu e rëndësishme është se në dhjetë vitet e ardhshme, kapacitetet prodhuese që duhet të ndërtohen, që duhet të prodhojnë energji elektrike në botë, do të duhet të prodhojnë gjithsej 40.000 teravatë orë energji elektrike. Sa është kjo sasi energjie elektrike? Kjo është pesë mijë e gjysmë herë më shumë sesa konsumon sot energji elektrike Maqedonia dhe diku afërsisht aq sa konsumojnë së bashku SHBA-ja, Kanadaja, BE-ja dhe Japonia sot. Pse është e nevojshme kjo? Sepse në vitet që vijnë, zhvillimi i njerëzimit do të përfshijë zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe me të edhe zhvillimin e qendrave të të dhënave ose të ashtuquajturave qendra të të dhënave, të cilat nuk funksionojnë me energji, por me energji elektrike.
Këto janë tre fakte shumë të rëndësishme dhe ne si vend duhet ta ndjekim atë hap dhe ta zhvillojmë ekonominë tonë në atë drejtim. Nga një ekonomi që bazohej në zhvillimin e industrisë automobilistike, të diversifikojmë dikasterin tonë dhe të jemi një faktor i rëndësishëm, duke marrë parasysh performancën dhe potencialin që ofrojmë në sektorin e energjisë. Jam i bindur se mund ta bëjmë këtë si vend. Jam i bindur se ne si vend do të kemi sukses në këtë qëllim.