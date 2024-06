Mickoski në takim me Geer: Qeveria do të vazhdojë bashkëpunimin me BE-në në frymën e partneritetit dhe vlerave të përbashkëta

Kryeministri i ri i RMV-së Hristijan Mickoski, ka pritur sot në takim ambasadorin e Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, David Geer. Siç njoftojnë nga Qeveria, në takim u shkëmbyen mendime dhe pikëpamje për çështjet aktuale politike dhe ekonomike, si dhe për ecurinë e shtetit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. "Kryetari Mickoski theksoi rëndësinë e mbështetjes nga Bashkimi Evropian për proceset reformuese dhe stabilitetin e vendit, duke theksuar se Qeveria do të vazhdojë të punojë së bashku me BE-në në frymën e partneritetit dhe vlerave të përbashkëta". "Ambasadori Geer konfirmoi përkushtimin e Bashkimit Evropian për të vazhduar bashkëpunimin e shkëlqyer me Maqedoninë e Veriut dhe shprehu gatishmërinë për të mbështetur reformat dhe projektet kyçe që janë paraparë në periudhën e ardhshme". "Takimi përfundoi me një marrëveshje për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe dhe intensifikimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme me interes të përbashkët", thuhet në njoftim.

