Mickoski: Në Shkollën e mesme të policisë do të ketë paralele në gjuhën shqipe

Mickoski: Në Shkollën e mesme të policisë do të ketë paralele në gjuhën shqipe

Kryeministri Hristijan Mickoski ka siguruar se në Shkollën e mesme të policisë “7 Maji” do të ketë paralele në gjuhën shqipe dhe në gjuhët e tjera.

MARKETING

Description of image

“Po, po, absolutisht, nuk ka asnjë problem këtu. Natyrisht, nëse plotësohen kushtet, këtë vit do të ketë paralele ku mësimet do të ndiqen në shqip. Nuk duhet të ketë asnjë sfidë për asnjë nga nxënësit e regjistruar, as për prindërit e tyre”, ka thënë Mickoski.

Ai tha se interesi për këtë shkollë ka qenë i ulët, ndërsa shtoi se qeveria ka ulur kriteret.

“Nga gati 453 nxënës të regjistruar në shkollën e mesme, 41 në filtrin e parë janë me origjinë etnike jo-maqedonase. Pra, interesi është i ulët. Kjo nuk ka të bëjë me asnjë lloj segregacioni etnik. Ata që kanë kaluar filtrin bazë të parë, cili është? Duhej të kishin sjellje shembullore, të mos mungonin në orë, sepse këto janë standarde të NATO-s. Në fund të fundit, ne duam NATO-n, ne duam BE-në, kështu që duhet të ndjekim standardet. Vetëm ata me sjellje shembullore kalojnë në raundin e dytë. Dhe duhej të kishte një kufi prej 200 nxënësish të shkollës së mesme. Qeveria ka vendosur të pranojë të gjithë ata që kaluan filtrin e parë, që është sjellja shembullore, t’i pranojë”, ka thënë Mikcoski.

MARKETING

Të ngjajshme

Toshkovski: Pesë persona janë ndaluar për incidentin në Çair, 13-vjeçari lufton për jetën

Toshkovski: Pesë persona janë ndaluar për incidentin në Çair, 13-vjeçari lufton për jetën

Kryetari i Butelit për nxënësit e “Penko-s”: Fëmijët që kanë motër ose vëlla në shkollë do të mund të regjistrohen

Kryetari i Butelit për nxënësit e “Penko-s”: Fëmijët që kanë motër ose vëlla në shkollë do të mund të regjistrohen

Alarm në Estoni! Dronë hyjnë në hapësirën ajrore të vendit, NATO ngre avionët luftarakë

Alarm në Estoni! Dronë hyjnë në hapësirën ajrore të vendit, NATO ngre avionët luftarakë

Kolumbi: 20 rebelë të vrarë në bombardimet qeveritare

Kolumbi: 20 rebelë të vrarë në bombardimet qeveritare

QMK: Aktive dy zjarre në ambient të hapur, katër nën kontroll

QMK: Aktive dy zjarre në ambient të hapur, katër nën kontroll

Mucunski: Zgjerimi i BE-së kërkon vizion strategjik, jo logjikë burokratike

Mucunski: Zgjerimi i BE-së kërkon vizion strategjik, jo logjikë burokratike