Mickoski: Në këtë moment, aktivitet investues prej rreth dy miliardë denarë për projekte në arsim

Arsimi është një nga prioritetet kryesore të kësaj qeverie. Në këtë moment kemi aktivitet investues prej rreth dy miliardë denarëve për projekte në arsim, më shumë se 30 investime kapitale, shtatë objekte tërësisht të reja shkollore, rreth njëzet po rinovohen, salla sportive në Strugë dhe në Manastir, filluam me sallat sportive në Kisella Vodë dhe Aerodrom, në plan është vazhdimi i projektit për rikonstruimin e universiteteve, fillojmë me kampusin “Nënë Tereza”, deklaroi pasdite kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve gjatë vizitës në komunën Studeniçan.

“Ashtu që, arsimi është një fokus i rëndësishëm i kësaj qeverie dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Në të njëjtën kohë, do të vazhdojë mbikëqyrja inspektuese e atyre institucioneve të arsimit të lartë, si dhe atyre të tjera arsimore, që nuk i plotësojnë standardet. Do të paralajmërohen. Nëse nuk ndërmarrin asnjë masë për përmbushjen e standardeve, do të duhet të mbyllen”, theksoi kryeministri.

Mickoski tha se fëmijët duhet të fitojnë njohuri evropiane dhe “këtë mund ta ofrojnë institucionet që i respektojnë ligjet dhe ofrojnë këtë lloj transferimi të njohurive”.

“Ashtu që, reforma në arsim është vërtet e gjerë. Këtë vit, diçka që nuk është për t’u mburrur, studentët i morën librat më 1 shtator. E njëjta gjë do të jetë e vërtetë edhe vitin e ardhshëm. Ne para 10-15 vjet kemi folur për një kompjuter për çdo fëmijë, sot jemi të lumtur nëse çdo fëmijë ka libër. Por, për fat të keq, shtatë vite patëm cunami, që edhe atë nuk ka mundur ta bëjë ajo qeveri e LSDM-së dhe BDI-së, kështu që kjo qeveri duhet t’i bëjë të gjitha ato gjëra elementare”, shtoi kryeministri.

Në kuadër të fushatës “Aty ku zemra është shtëpi”, të organizuar nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, ai mori pjesë në vendosjen e gurthemelit për rindërtimin e një rruge lokale.

