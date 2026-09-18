Mickoski në Këshillin Atlantik: SHBA-ja është partneri ynë strategjik, integrimi në BE të bazohet në merita
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski gjatë vizitës së tij në Uashington, mbajti një fjalim në Këshillin Atlantik, ku prezantoi prioritetet strategjike të Qeverisë, pozicionin e vendit në rajon, partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, integrimin evropian, si dhe planet për zhvillimin ekonomik, infrastrukturor, energjetik dhe teknologjik të vendit.
Mickoski theksoi se partneriteti strategjik midis Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara është një partneritet i ndërtuar gjatë dekadave dhe se Qeveria ka një vendosmëri të qartë për ta thelluar atë më tej.
Ai theksoi se Maqedonia është një vend i vogël, por me një pozicion gjeostrategjik jashtëzakonisht të rëndësishëm në zemër të Ballkanit si një udhëkryq natyror i korridoreve të rëndësishme evropiane të transportit dhe energjisë.
Kryeministri theksoi se politika e Qeverisë bazohet në parashikueshmëri dhe përmbushje të detyrimeve të ndërmarra. Në këtë kontekst, ai theksoi se vendi ka një plan të qartë në lidhje me detyrimet e tij si anëtar i NATO-s, duke përfshirë një rritje graduale të alokimeve të mbrojtjes, si dhe investime në infrastrukturë strategjike, autostrada, hekurudha dhe sisteme transmetimi të energjisë.
Mickoski gjithashtu theksoi sigurinë kibernetike si një nga sfidat e rëndësishme për të ardhmen.
Qeveria, si pjesë e agjendës së reformave me Bashkimin Evropian, planifikon të zhvillojë një qendër primare të të dhënave, e cila do të lidhë institucionet publike, do të jetë e lidhur me qendrën ekzistuese sekondare të rikuperimit të të dhënave dhe do të sigurohet shtesë përmes infrastrukturës cloud. Qëllimi është që shteti të ndërtojë një sistem më të fortë dhe më elastik për mbrojtje nga kërcënimet moderne kibernetike.
Lidhur me integrimin evropian, Mickoski theksoi se Maqedonia mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por se procesi duhet të bazohet në reforma dhe merita, në vend që të hapen vazhdimisht çështje të reja dypalëshe.