Mickoski në hapjen e shtëpisë së shëndetit në Ilinden: Kjo është pjesë e një transformimi serioz dhe sistemik të shëndetit publik

Komuna e Ilindenit sot u bë me shtëpi të re të shëndetit, e para pas gjysmë shekulli. Në objektin e ndërtuar në vendin e ambulancës së vjetër, në dy nivele me një sipërfaqe prej 600 metrash katrorë, janë të vendosura 14 zyra bashkëkohore, si për shërbime shëndetësore private ashtu edhe për specialiste.

Në ambulancën janë investuar 16 milionë denarë, nga tetë milionë denarë nga buxhetet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komunës së Ilindenit. Së bashku me infrastrukturën përcjellëse, vlera totale e investimit është 25 milionë denarë.

“Vlera e këtij objekti është shumë më e madhe se shuma monetare. Ajo matet me sigurinë e prindërve se fëmijët e tyre do të kenë kujdes shëndetësor afër shtëpisë, me qetësinë shpirtërore të banorëve të moshuar të cilët nuk do të kenë më nevojë të udhëtojnë larg për kontrolle, me dinjitetin e punonjësve shëndetësor të cilët më në fund po marrin kushtet që meritojnë”, deklaroi kryeministri Hristijan Mickoski.

Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, theksoi se qendra e re shëndetësore është një investim që do të ofrojë kujdes shëndetësor për mbi 30.000 banorë të Ilindenit dhe komunës fqinje.

Së bashku kemi krijuar një objekt me 14 ordinanca bashkëkohore, një hapësirë që do të ofrojë besim, siguri dhe kujdes për të gjithë qytetarët e Ilindenit dhe më gjerë. Qytetarët do të fitojnë kujdes shëndetësor bazë cilësor, por edhe shërbime shëndetësore të specializuara që do të jenë lehtësisht të arritshme dhe do të zvogëlojnë nevojën e pacientëve për të udhëtuar jashtë komunës, tha Aliu.

