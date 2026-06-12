Mickoski në forumin e biznesit në Stamboll fton investitorët turq: Të ndërtojmë të ardhmen së bashku
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka ftuar biznesmenët turq të investojnë në vendin e tij, duke theksuar se “dyert janë të hapura, mundësitë janë reale dhe mund ta ndërtojmë të ardhmen së bashku”, raporton Anadolu.
Duke folur në Forumin e Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut në Stamboll, të organizuar nga Bordi i Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike (DEIK), Mickoski theksoi se Turqia ishte ndër vendet e para që njohu pavarësinë e Maqedonisë së Veriut në vitin 1991, duke shtuar se miqësia politike duhet të përkthehet në bashkëpunim konkret ekonomik.
Ai theksoi se mbi 1 milion qytetarë në Turqi kanë rrënjë nga Maqedonia e Veriut, duke shtuar se dëshiron që ata ta shohin vendin si një mundësi konkrete për të ardhmen.
“Ka pak vende në botë që mund të mburren me lidhje kaq të thella njerëzore si ato mes dy vendeve tona sot”, tha Mickoski.
Kryeministri maqedonas theksoi pozicionin gjeografik të vendit si një portë natyrore që lidh Lindjen e Mesme, Turqinë dhe Evropën Juglindore me pjesën qendrore të kontinentit evropian.
Ai deklaroi se kompanitë turke mund të krijojnë kapacitete prodhuese të integruara në zinxhirin evropian të furnizimit dhe të eksportojnë produktet e tyre në tregjet evropiane në kushte veçanërisht të favorshme.
Ai gjithashtu tha se qeveria e tij ka zbatuar një sërë reformash për përmirësimin e klimës së biznesit, uljen e procedurave administrative dhe digjitalizimin e shërbimeve publike.
“Vendi im po shndërrohet në një shtet që ofron stabilitet, parashikueshmëri dhe kushte jashtëzakonisht të favorshme për zhvillimin e biznesit”, tha ai.
Ai shtoi se Maqedonia e Veriut renditet ndër destinacionet më konkurruese të biznesit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Duke theksuar se shumë kompani turke tashmë operojnë me sukses në industri të ndryshme në vend, ai tha se investitorët e rinj do të hyjnë në një mjedis të njohur me një ekosistem të konsoliduar biznesi.
Mickoski theksoi se vendi ka fuqi punëtore të re dhe të arsimuar, sistem financiar të qëndrueshëm dhe zona moderne teknologjike të gatshme për të mbështetur kapitalin e huaj.
Ai bëri të ditur se qeveria ka përgatitur një Strategji Kombëtare Zhvillimi deri në vitin 2044 në bashkëpunim me Programin e OKB-së për Zhvillim (UNDP).
Sipas tij, strategjia identifikon 13 fusha kyçe me potencialin më të madh për rritje, me synimin për ta transformuar vendin në një qendër rajonale për prodhim, logjistikë, teknologji moderne dhe energji.
Ai theksoi se synimi i qeverisë është ndërtimi i një ekonomie që konkurron përmes cilësisë, inovacionit dhe produktivitetit, dhe jo vetëm përmes kostove të ulëta.
Mickoski ftoi biznesmenët turq të përfitojnë nga vullneti i fortë politik dhe kushtet dinamike ekonomike për të ndërtuar së bashku një të ardhme të suksesshme.
“Qëllimi ynë nuk është vetëm të tërheqim investime, por të ndërtojmë një partneritet afatgjatë që krijon vlerë për të dy palët”, shtoi ai.