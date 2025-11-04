Mickoski: Në Bruksel shfaqëm qëndrime të dinjitetshme, jo përulje!

Mickoski: Në Bruksel shfaqëm qëndrime të dinjitetshme, jo përulje!

Në Bruksel kryeministri Mickoski është takuar me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Koshta. Qeveria ka njoftuar se në takim është biseduar për temat aktuale, për afrimin e vendit drejt BE-së dhe përfundimisht për fillimin formal të negociatave. “I përsëritëm absolutisht qëndrimet tona të vetme, të cilat me të vërtetë janë qëndrime dinjitoze pas të gjitha atyre poshtërimeve që na kanë ndodhur në të kaluarën, në këto 25 vitet e fundit që kur praktikisht filloi rrugëtimi jonë drejt afrimit me BE-në”, deklaroi kreu i Qevrisë. Mickoski ka thënë se në takim është diskutuar edhe për interkonektorin e gazit me Serbinë dhe degën e gazsjellësit drejt Kosovës.

MARKETING

Të ngjajshme

Filipinet goditen nga tajfuni, shkon në 40 numri i viktimave

Filipinet goditen nga tajfuni, shkon në 40 numri i viktimave

Mucunski: Integrimi në BE, një nga shtyllat kryesore të politikës së jashtme të qeverisë sonë

Mucunski: Integrimi në BE, një nga shtyllat kryesore të politikës së jashtme të qeverisë sonë

Rritet në 68.872 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Rritet në 68.872 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Punonjësit e “Parqe dhe Gjelbërime” vazhdojnë me protestat, asgjë nga pagesa për pagën e shtatorit

Punonjësit e “Parqe dhe Gjelbërime” vazhdojnë me protestat, asgjë nga pagesa për pagën e shtatorit

(VIDEO) Raporti i Progresit, RMV nuk ka progres në gjyqësor dhe luftën kundër korrupsionit

(VIDEO) Raporti i Progresit, RMV nuk ka progres në gjyqësor dhe luftën kundër korrupsionit

(VIDEO) Marta Kos: Tirana i ka përmbushur ambiciet

(VIDEO) Marta Kos: Tirana i ka përmbushur ambiciet