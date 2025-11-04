Mickoski: Në Bruksel shfaqëm qëndrime të dinjitetshme, jo përulje!
Në Bruksel kryeministri Mickoski është takuar me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Koshta. Qeveria ka njoftuar se në takim është biseduar për temat aktuale, për afrimin e vendit drejt BE-së dhe përfundimisht për fillimin formal të negociatave. “I përsëritëm absolutisht qëndrimet tona të vetme, të cilat me të vërtetë janë qëndrime dinjitoze pas të gjitha atyre poshtërimeve që na kanë ndodhur në të kaluarën, në këto 25 vitet e fundit që kur praktikisht filloi rrugëtimi jonë drejt afrimit me BE-në”, deklaroi kreu i Qevrisë. Mickoski ka thënë se në takim është diskutuar edhe për interkonektorin e gazit me Serbinë dhe degën e gazsjellësit drejt Kosovës.