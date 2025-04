Mickoski në AP të NATO-s: Të mendohet për mekanizma që nuk do të lejojnë që kontestet bilaterale të jenë pengesë në realizimin e qëllimit kolektiv

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot mbahet mbledhja e rregullt vjetore e Komitetit të përhershëm të Asamblesë parlamentare të NATO-s ku anëtarë janë kryetarët dhe nënkryetarët e delegacioneve parlamentare kombëtare. Takimin me fjalimet e tyre e hapën kryeministri Hristijan Mickoski, ministri i Mbrojtjes Vllado Misajllovski, si dhe shefi i delegacionit Dragan Kovaçki.

Kryeministri Mickoski, duke iu referuar tragjedisë në Koçan, theksoi se shteti shumë herë e ka dëshmuar solidaritetin e tij me vendet tjera, por nga ana tjetër, “atdheu ynë jo gjithmonë ka marrë atë që priste”.

“Atdheu ynë në shumë raste ka treguar solidaritet ndaj shteteve të tjera të botës. Në rrugën e vet me gjemba ka bërë shumë lëshime, shumë vetmohime dhe shumë prej tyre kanë hasur në debate tek qytetarët. Disa kanë ngjallur dyshime të arsyeshme, por rrezistuam dhe e treguam besnikërinë tonë ndaj vlerave në të cilat edhe më tej besojmë. Nga ana tjetër, jo gjithmonë kemi marrë atë që e kemi pritur, besnikëria e tillë ndaj angazhimeve tona është përmbushur. Mendoj se është e rëndësishme që kjo të dihet dhe nuk duhet të fshihet kjo ndjenjë e hidhur që e ndjen çdo maqedonas, kudo që ndodhet në botë”, ka thënë Mickoski.

Miqtë jo vetëm ndihmojnë njëri-tjetrin, por edhe ndajnë sinqerisht ndjenjat dhe vërejtjet e tyre. Mendoj se duhet të shqyrtohet krijimi i mekanizmave që do të parandalojnë që mosmarrëveshjet bilaterale të bëhen pengesë për realizimin e qëllimit kolektiv dhe të përbashkët. Nëse të gjithë së bashku e ruajmë shtëpinë – atëherë kemi të drejtë edhe t’i themi hapur problemet, zhgënjimet dhe pritjet tona. Ne do të mbetemi një partner besnik dhe do të punojmë me përkushtim drejt qëllimeve të përbashkëta, tha ai.

Ai tha se vetëm para disa javësh, kombi ynë u godit nga një tragjedi që la plagë të thella në zemrat e qytetarëve tanë.

“Më 16 mars, në një zjarr që shpërtheu në një klub nate në Koçan, humbën jetën 59 të rinj dhe mbi 150 ishin të lënduar. Me pikëllim të madh, dje humbi jetën edhe Aleksandar Karadakovski. Mjekët luftuan deri në momentin e fundit për jetën e tij. Beteja vazhdon. Kjo fatkeqësi jo vetëm që na tregoi se sa e brishtë është jeta, por edhe një herë theksoi rëndësinë e solidaritetit dhe mbështetjes së ndërsjellë. Në ato momente më të vështira, ishim dëshmitarë të një solidariteti të vërtetë nga aleatët dhe partnerët tanë. Nëntë shtete evropiane i ofruan ndihmë vendit tonë menjëherë pas tragjedisë në Koçan. Bashkimi Evropian, përmes Mekanizmit për mbrojtje civile, koordinoi evakuimin mjekësor të të lënduarve në spitalet e specializuara në rajon”, ka thënë kryeministri.

Gjatë pesë viteve të fundit, shton ai, nga anëtarësimi jonë në NATO, kontribuojmë në mënyrë aktive për sigurinë dhe stabilitetin kolektiv të Aleancës.

“Forcat tona të armatosura kanë marrë pjesë në misionet e NATO-s në Kosovë dhe Afganistan, duke dëshmuar përkushtimin tonë ndaj qëllimeve të përbashkëta. E rritëm shpenzimin për mbrojtje me një plan të qartë për të arritur pragun prej 2% të BPV-së, duke forcuar kështu aftësinë tonë për të kontribuar në mbrojtjen kolektive. Përmes organizimit të ushtrimeve për gatishmëri civile dhe kontributin në Fondin e NATO-s për reagim ndaj pandemive, treguam se jemi të gatshëm të marrim përgjegjësi – si në paqe, ashtu edhe në kriza”, ka thënë ai.

Bashkëpunimi rajonal është kyç për stabilitetin e Ballkanit. Për ne kjo paraqet njëkohësisht përgjegjësi dhe mundësi – të jemi urë: mes popujve, mes institucioneve, mes vizioneve.

“Përmes iniciativave si Karta e Adriatikut dhe partneriteteve bilaterale me fqinjët, investojmë në një siguri që nuk njeh kufij. Besojmë se Ballkani mund dhe duhet të jetë shembull për zgjidhjen e dallimeve përmes dialogut dhe respektit të ndërsjellë”, ka thënë Mickoski.

Ministri i Mbrojtjes, Vllado Misajllovski tha se takimi i Komisionit të përhershëm i cili organizohet për herë të parë në Maqedoni, është sinjal i fuqishëm i unitetit dhe konfirmim i vendimeve tona të mëparshme për forcimin e bashkëpunimit të aleancës, transparencës dhe demokracisë parlamentare.

Ai tha se NATO është një ideal që bazohet në faktin se vetëm nëse jemi bashkë dhe të bashkuar, “mund ta mbrojmë dhe forcojmë mënyrën tonë të jetesës”.

Ndërkaq, shefi i delegacionit, Dragan Kovaçki, duke hapur takimin, theksoi se ky takim ka një rëndësi të veçantë sepse po festojmë pesëvjetorin e anëtarësimit tonë në Aleancë.

“Gjatë këtyre pesë viteve, kombi ynë ka mbetur një aleat i përkushtuar, duke ndarë në mënyrë aktive përgjegjësitë dhe duke kontribuar në promovimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajonin tonë dhe në gjithë hapësirën e NATO-s”, tha Kovaçki.

Kryetari i Asamblesë parlamentare të NATO-s, Markos Perestrello uroi vendin për jubileun – 5 vjetorin e anëtarësimit në NATO i cili, siç theksoi, forcoi sigurinë e vendit, por edhe të Aleancës.

Pas përfundimit të pjesës hyrëse, takimi vazhdon në format të mbyllur.

