Mickoski me Trumpin: Partneritet strategjik me SHBA-në i bazuar në besim dhe miqësi

Mickoski me Trumpin: Partneritet strategjik me SHBA-në i bazuar në besim dhe miqësi

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka publikuar fotografi me presidentin amerikan Donald Trump, duke e cilësuar marrëdhënien mes dy vendeve si një aleancë të bazuar në besim, mbështetje dhe miqësi.

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“Maqedonia dhe SHBA-ja, aleancë e bazuar në besim, mbështetje dhe miqësi”, ka shkruar Mickoski në Facebook.

Gjatë qëndrimit në SHBA, Mickoski zhvilloi edhe takime me përfaqësues të administratës amerikane dhe Kongresit, me fokus te partneriteti strategjik dhe forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve.

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