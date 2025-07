Mickoski: Me pranimin e propozimit francez LSDM pranoi asimilimin e maqedonasve, ne do ta korrigjojmë

Kryeministri Hristijan Mickoski, në seancën e sotme për pyetje të deputetëve, në përgjigje të pyetjes së Mitko Trajçuleski nga LSDM-ja, në lidhje me premtimet e paplotësuara në lidhje me integrimin evropian, u përgjigj se qëndrimet negative për identitetin dhe gjuhën maqedonase nuk janë risi në disa qarqe në Bullgari dhe se ato ekzistojnë që nga krijimi i shtetit bullgar deri më sot, duke kritikuar opozitën se ka bërë një gabim strategjik me pranimin e të ashtuquajturit propozim francez.

Kryeministri e porositi Trajçulevskin se nuk do t’i komentojë tezat e llojit të patriotëve dhe tradhtarëve.

“Nuk do të komentoj, do të ishte keq të komentoja, ndoshta dikush nga grupi juaj parlamentar do t’ju prezantojë takimet që u zhvilluan me presidentin Pendarovski, etj. Ju referoj atje për të marrë një përgjigje, por e di që pas atyre takimeve, Kodi Penal u ndryshua magjikisht në këtë Parlament me flamur evropian, neni 353 u fshi, disa akte u vjetruan, disa akte nuk u vjetruan. Por, kur flasim për gabimin strategjik politik, ishte një gabim strategjik politik kur ju kërkuam të mos e pranonit atë propozim, sepse po rrezikoni jo vetëm rrugën evropiane dhe të ardhmen evropiane të Maqedonisë, por po hyni në një kurth historik”, tha Mickoski.

Ai në kontekst të asaj e përmendi të a.q. Marrëveshja e Bledit e nënshkruar pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore ndërmjet presidentit të atëhershëm të RSFJ-së dhe presidentit të atëhershëm të Bullgarisë.

“Në krijimin e asaj marrëveshjeje morën pjesë edhe përfaqësues nga Maqedonia. Marrëveshja ishte që për shkak të pushtimit të Maqedonisë nga forcat fashiste bullgare, ata të paguanin dëmshpërblime lufte prej 50 milionë dollarësh pas çlirimit. Ata u falën, nuk kishin pse të paguanin, dhe në këmbim të kësaj, ata madje lëshuan territore të caktuara në zonën e Dimitrovgradit, dhe në këmbim të kësaj, udhëheqja bullgare pranoi që popullsia maqedonase, ndryshe nga bullgarët, në Bullgarinë e atëhershme perëndimore në zonën e Maqedonisë së Pirinit, do të kishte të drejtën e vetëvendosjes, ndarjes nga Bullgaria e atëhershme komuniste dhe aneksimit në federatën e atëhershme të Jugosllavisë”, tha Mickoski.

Kryeministri Mickoski kujtoi se pozicionet mohuese ndaj identitetit dhe gjuhës maqedonase nuk janë risi në disa qarqe në Bullgari dhe se ato ekzistojnë që nga krijimi i shtetit bullgar e deri më sot.

“Nuk do t’ju kthej në kohën e Batembergut, në kohën e Egzarkut Josif, kur përpiqeshin ta asimilojnë këtë pjesë. Kanë ardhur edhe deri te Krusheva juaj. Por nuk ia dolën. Shpenzuan dy buxhete, por nuk ia dolën. Ajo që ata e nisën, e më pas e vazhdoi Todor Zhivkov, ju e pranuat. Ju tani gjetët të më tregoni? Atë që nuk e arriti Batembergu, përmes Josifit, përmes kësaj politike asimiluese të Stalinit, të udhëheqjes komuniste të Bullgarisë Socialiste, përmes Todor Zhivkovit, ju gjithçka pranuat. Dhe po, është e vështirë, nuk mund ta ndryshojmë gjatë natës brenda një viti, por do të punojmë për ta ndryshuar. Kini durim. Në kohën tuaj ishte herezi të përmendet identiteti dhe gjuha maqedonase në Raport. Ju e pranuat vullnetarisht, duke nënshkruar, duke gënjyer këtu në Parlament, të asimiloni maqedonasit. Ne nuk do ta bëjmë këtë. Ne do ta korrigjojmë. Kini durim”, u përgjigj Mickoski.

