Mickoski: Me ose pa Taravarin Qeveria është stabile dhe me shumicë të madhe

Kryeministri Hristijan Mickoski sot para mediave deklaroi se para Arben Taravarit janë dy zgjidhje: njëra është kjo Qeveri e cila ofron reforma dhe ndryshime, ndërsa opsioni i dytë është ai që me vite e ka kriminalizuar shtetin dhe ka shkatërruar institucionet.

“Nuk ka opsion të tretë, kjo është zgjidhja. Do të doja të dëgjojë nga Taravari se cili opsion është më i mirë për të”, tha Mickoski, përcjell SHENJA.

Për marrëdhëniet personale me Taravarin, Mickoski tha se si person ka mendim pozitiv, por në politik, fytyra është diçka që ose e ke ose nuk e ke.

“Ose e mbanë fjalë ose nuk e mban. Në rastin e tij, të paktën tre herë kamë treguar se e mbajë fjalën dhe në momente kur ndoshta ka patur dilema në kuadër të udhëheqësisë së partisë. Lojërat prapa perdeve janë të lexueshme dhe lehtë identifikohen. Zakonisht ju bien në kokë atyre që i bëjnë. Askënd në jetë nuk e kam lutur dhe nuk e kam ndërmend ta lus. Me ose pa Taravarin, Qeveria është stabile me shumicë të madhe”, tha Mickoski.

