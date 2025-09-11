Mickoski: Me Fetain komunikojë në anglisht, po tenton ta mësoj gjuhën maqedonase!

Mickoski: Me Fetain komunikojë në anglisht, po tenton ta mësoj gjuhën maqedonase!

Kryeministri Hristijan Mickoski ka folur për rastin kur zv.kryeministri Arben Fetai refuzoi të flet në gjuhën maqedonase në një konferencë për shtyp. Mickoski tha se zëvendëskryeministri Arben Fetai po përpiqet të mësojë gjuhën maqedonase, duke shtuar se me të komunikon në gjuhën angleze.

Mickoski tha se Fetai ka biografi të begatë ndërsa është i shkolluar në universitete të shquara.
“Unë kam bashkëpunim jashtëzakonisht cilësor me zv/kryetarin e qeverisë në gjuhën angleze. Pse? Sepse ai nga mosha 6 vjeçe ka emigruar nga Maqedonia dhe jeton në Belgjikë dhe i flet rrjedhshëm katër gjuhë. Frëngjisht, holandisht, anglisht, e kështu me radhë, tani mos t’i rendis. Komunikimi ynë zhvillohet në anglisht, ai ka biografi jashtëzakonisht kualitative, është shkolluar në universitete të shquara”, ka deklaruar Mickoski.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidentit izraelit Herzog i dërgohet një pako e dyshimtë në Londër

Presidentit izraelit Herzog i dërgohet një pako e dyshimtë në Londër

Zv/kryeministri Mexhiti takohet me ambasadoren e SHBA-së, Angela Ageler

Zv/kryeministri Mexhiti takohet me ambasadoren e SHBA-së, Angela Ageler

Mucunski takon ambasadorin turk në Shkup, rifairmojnë marrëdhëniet midis vendeve

Mucunski takon ambasadorin turk në Shkup, rifairmojnë marrëdhëniet midis vendeve

BDI: Kapja e qeverisë nga “Bota serbe” rrezikon shtetësinë dhe të ardhmen euroatlantike të vendit

BDI: Kapja e qeverisë nga “Bota serbe” rrezikon shtetësinë dhe të ardhmen euroatlantike të vendit

Maqedonia e Veriut ndër vendet kryesuese për marrjen e pasaportave bullgare

Maqedonia e Veriut ndër vendet kryesuese për marrjen e pasaportave bullgare

Parlamenti izraelit miraton 9 miliardë dollarë shtesë për të financuar shpenzimet e luftës

Parlamenti izraelit miraton 9 miliardë dollarë shtesë për të financuar shpenzimet e luftës