Mickoski: Maqedonia po përshpejton, ndërtimi i autostradës Ohër–Kërçovë hyn në fazën përfundimtare

Mickoski: Maqedonia po përshpejton, ndërtimi i autostradës Ohër–Kërçovë hyn në fazën përfundimtare

Maqedonia po përshpejton, ndërtimi i autostradës Ohër–Kërçovë hyn në fazën përfundimtare dhe po ecën me dinamikë të shkëlqyer”, publikoi kryeministri Hristijan Mickoski.

“Sot themi me krenari se po zgjidhim një nga një problemet e trashëguara, më i madhi – rrëshqitjet e dheut dhe pjerrësitë. Galeria e parë nga gjithsej 14 është përfunduar plotësisht dhe është asfaltuar, një vepër e vërtetë inxhinierike, që kërkon zgjidhje të nivelit të lartë ndërtimor, veçanërisht për shkak të terrenit të ndërlikuar malor nëpër të cilin kalon traseja e autostradës”, ka shkruar Mickoski në Fejsbuk.

Me ritëm të lartë po punohet edhe në tunele, ku aktivitetet ndërtimore janë në fazën përfundimtare.

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