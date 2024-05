Mickoski: Maqedonia fitoi, është koha e LSDM-së dhe BDI-së të shkojnë në opozitë

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në konferencë për media, tha se kemi arritur të shënojmë fitore në këto zgjedhje.

“Maqedonia fitoi. Fitore historike e popullit, e cila është e maqedonasve, shqiptarëve, romëve, vllehve, turqve… U rrëzua Qeveria në Maqedoni. Ka arsye për këtë. Krimi, korrupsioni, nepotizmi, edhe 100 pasoja të tjera që bën që shteti të vuaj dhe populli. Sonte më në fund kanë humbur”, u shpreh Mickoski, raporton SHENJA.

Ai tha se janë të fituar tradhtitë, edhe ato 100 njerëz të BDI-së dhe LSDM-së, që mendonin s e e posedojnë shtetin për të gjithë ata do të ketë përgjegjësi.

“Ka humbur edhe bojkoti i BDI-së. Kjo, fitores tonë i jep kënaqësi më tepër. BDI tregoi se më së paku brengoset për Maqedoninë, dhe në fund bojkotuan vet veten. E kanë kohën që të shkojnë në opozitë së bashku me LSDM-në”, tha Mickoski.

Micksoki tha se në 100 ditë e para do të ketë lajme të mira për qytetarët e Maqedonisë.

