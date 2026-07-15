Mickoski: Maqedonia e Veriut ka karburantet më të lira në rajon, priten ulje të reja

Mickoski: Maqedonia e Veriut ka karburantet më të lira në rajon, priten ulje të reja

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, deklaroi se Qeveria mbetet e përkushtuar ndaj politikave që synojnë uljen e ndikimit të çmimeve të derivateve të naftës dhe përmirësimin e standardit të qytetarëve.

Duke komentuar zhvillimet e fundit ushtarake në Gjirin Persik mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, si dhe mbylljen e përsëritur të Ngushticës së Hormuzit, Mickoski tha se këto ngjarje mund të ndikojnë në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe në çmimet e karburanteve.

Sipas tij, Qeveria i ka parashikuar këto skenarë dhe, në kuadër të masave për përballimin e krizës, ekzistojnë mundësitë që nga java e ardhshme të ketë sërish ulje të akcizave për benzinën pa plumb dhe dizelin.

“Gjendja e krizës zgjat deri më 20 korrik. Mendoj se tashmë janë plotësuar kushtet që nga e hëna të kemi sërish ulje të akcizave për benzinën pa plumb dhe për dizelin”, tha Mickoski.

Ai shtoi se fillimisht duhet të përfundojë procesi i mbylljes së tregjeve dhe të bëhet analiza e çmimeve për gjysmën e parë të periudhës 15-ditore.

Mickoski theksoi se politikat aktuale të Qeverisë kanë ndikuar që Maqedonia e Veriut të ketë, sipas tij, çmime më të ulëta të karburanteve krahasuar me disa vende të rajonit.

“Çmimi i karburanteve përcaktohet nga bursat ndërkombëtare. Nga i njëjti treg ku furnizohet Gjermania, furnizohemi edhe ne. Ne nuk kemi burim nafte në vend për t’i mbushur rezervuarët e automjeteve tona”, deklaroi kryeministri.

Ai gjithashtu krahasoi çmimet e karburanteve në Maqedoninë e Veriut me ato në vendet fqinje, duke theksuar se, sipas tij, në disa prej tyre çmimet janë dukshëm më të larta.

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