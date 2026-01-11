Mickoski: LSDM dhe klani i Filipçes pësoi debakël në këto zgjedhje
Në Mavrovë-Rostushë ka fituar kandidati i VMRO-DPMNE-së, Oner Jakuposki, me këtë VMRO-DPMNE-ja ka fituar në gjithsej 56 komuna, derisa LSDM-ja opozitare vetëm në 6. Sipas kreut të VMRO-DPMNE-së, kjo është debakël për LSDM-në dhe Venko Filipçen.
“Kjo është një mposhtje e politikës që me vite prodhonte kriminalitet dhe e mbante vendin në vend dhe harxhonte energjinë e qytetarëve. LSDM-ja duhet të përballet me të kaluarën e saj korruptive dhe me kriminelët në radhët e saj…Ky shtet ka nevoje për një luftë idesh dhe projektesh. Nga ana tjetër është koncepti që fiton. Klani i Venko Filipçes ka pësuar debakël. Si kryetar i Qeverisë do të përcjell një mesazh, Maqedonia nuk ka kohë për humbje. VMRO-ja do të vazhdoj me politikën e saj që Maqedonia të shkojë përpara me hapa të sigurt”, tha Mickoski.