Mickoski: LSDM, BDI dhe E Majta kanë dëshirë të verbër për pushtet
Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, mbajti fjalim në tubimin popullor të zhvilluar sot në Dollnen, në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale 2025, të cilat zhvillohen nën moton: “Zgjedhja e duhur! Njeriu Juaj! Vendi Juaj! Për të ardhmen Tuaj!”
Gjatë fjalës së tij, Mickoski theksoi se qytetarët në këto zgjedhje do të përballen me dy koalicione të qarta politike – njëra, siç u shpreh ai, “jo parimore”, e përbërë nga LSDM, BDI dhe E Majta, dhe tjetra e udhëhequr nga VMRO-DPMNE, të cilën ai e konsideron si opsionin e vetëm për të ardhmen. “Nuk ka alternativë të tretë. Përballë kemi një koalicion të formuar mbi dëshirën e verbër për pushtet dhe privilegje, të bashkuar vetëm nga urrejtja ndaj VMRO-DPMNE-së,” tha Mickoski, duke përmendur konkretisht Venko Filipçen, Dimçe Apasievin dhe Ali Ahmetin si pjesë të këtij bashkimi.
Ai shtoi se, përballë kësaj aleance, qëndron koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, i cili, sipas tij, ka për synim zhvillimin dhe mirëqenien e qytetarëve.