Mickoski: LSDM, BDI dhe E Majta kanë dëshirë të verbër për pushtet

Mickoski: LSDM, BDI dhe E Majta kanë dëshirë të verbër për pushtet

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, mbajti fjalim në tubimin popullor të zhvilluar sot në Dollnen, në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale 2025, të cilat zhvillohen nën moton: “Zgjedhja e duhur! Njeriu Juaj! Vendi Juaj! Për të ardhmen Tuaj!”

Gjatë fjalës së tij, Mickoski theksoi se qytetarët në këto zgjedhje do të përballen me dy koalicione të qarta politike – njëra, siç u shpreh ai, “jo parimore”, e përbërë nga LSDM, BDI dhe E Majta, dhe tjetra e udhëhequr nga VMRO-DPMNE, të cilën ai e konsideron si opsionin e vetëm për të ardhmen. “Nuk ka alternativë të tretë. Përballë kemi një koalicion të formuar mbi dëshirën e verbër për pushtet dhe privilegje, të bashkuar vetëm nga urrejtja ndaj VMRO-DPMNE-së,” tha Mickoski, duke përmendur konkretisht Venko Filipçen, Dimçe Apasievin dhe Ali Ahmetin si pjesë të këtij bashkimi.

Ai shtoi se, përballë kësaj aleance, qëndron koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, i cili, sipas tij, ka për synim zhvillimin dhe mirëqenien e qytetarëve.

MARKETING

Të ngjajshme

Siria shpall rezultatet e zgjedhjeve të para parlamentare që nga rënia e Asadit

Siria shpall rezultatet e zgjedhjeve të para parlamentare që nga rënia e Asadit

Filipçe: Kur një pushtet e humb besimin nga populli, atëherë shpik armiq

Filipçe: Kur një pushtet e humb besimin nga populli, atëherë shpik armiq

Sadiku: Erkan Arifi është takuar me Arben Fetain për të kërkuar mbështetjen e VLEN-it për kandidaturën e tij të pavarur

Sadiku: Erkan Arifi është takuar me Arben Fetain për të kërkuar mbështetjen e VLEN-it për kandidaturën e tij të pavarur

Sadiku për takimin me Taravarin: Nuk është burrërore të nxirren bisedat private në publik

Sadiku për takimin me Taravarin: Nuk është burrërore të nxirren bisedat private në publik

Nexhmedin Sadiku: Likova ka mbetur pas në zhvillim për shkak të keqqeverisjes shumëvjeçare

Nexhmedin Sadiku: Likova ka mbetur pas në zhvillim për shkak të keqqeverisjes shumëvjeçare

Arifi për deponinë në Nikushtak: Nuk është mbyllur, urdhëresa e ministrit është e kundërligjshme

Arifi për deponinë në Nikushtak: Nuk është mbyllur, urdhëresa e ministrit është e kundërligjshme