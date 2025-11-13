Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme
Kryeministri Hristijan Mickoski ka komentuar paralajmërimet e Valbon Limanit, i cili tha se do ta kontestojë juridikisht vendimin e mundshëm të qeverisë për emërim të përfaqësuesit të qeverisë si kryetar të Gostivarit, pas dështimit të zgjedhjeve në këtë komunë në zgjedhjet e 19 tetorit, për shkak të mungesës së censusit.
Mickoski tha se Limani duhet të tregojë, për siç thotë ai, dy plane të detajuara urbanistike, që sipas kryeministrit janë miratuar në mënyrë të paligjshme.
“U.d. kryetar i Gostivarit nuk e di nëse gjithashtu ka ndarë me ju se ka miratuar në Këshill dy plane të detajuara urbanistike pa mendim nga institucionet, supozoj që nuk e ka thënë. Është vepër penale. Duhet ta ndajë edhe atë me mediat para se të japë sugjerime, ndërsa sa i përket asaj teme, po e kemi hapur atë temë dhe logjike është se do të flasim me atë temë”, theksoi Mickoski.
Kryetari në detyrë i komunës së Gostivarit dhe kandidati që mori më shumë vota në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, Valbon Limani, beson se emërimi i një “një personi të besuar qeveritar” është jokushtetues.