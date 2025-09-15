Mickoski: Levica po i jep BDI-së një shans për mbijetesë politike

Mickoski: Levica po i jep BDI-së një shans për mbijetesë politike

Kryeministri Hristijan Mickoski, në paraqitjen e tij si i ftuar në “Tema e Ditës” në Sitel TV, duke komentuar kandidaturat për kryetar bashkie nga “Levica” në Tetovë, Gostivar dhe Strugë, theksoi se kjo po bëhet për të shpërndarë votat anti-BDI dhe për t’i hedhur një litar shpëtimi BDI-së.

“Kjo është një mënyrë tjetër për t’i hedhur një litar shpëtimi Ali Ahmetit dhe BDI-së. Pse? Këtu do të jap një shembull shumë të thjeshtë në mënyrë që të gjithë ta kuptojnë. Nëse ata vërtet po konkurrojnë për të fituar, dhe nuk kanë as një shans teorik për të fituar atje, në Tetovë, Gostivar dhe Strugë, pse nuk e paraqesin kandidatin e tyre, le të themi në Veles? Pse nuk e paraqesin kandidatin e tyre në Shtip? Anëtarët më me ndikim të udhëheqjes së partisë politike vijnë nga atje, ku ata kanë gjasa të vërteta për të konkurruar dhe fituar. Pse pikërisht në Tetovë? Pse pikërisht në Gostivar dhe Strugë ku as populli i Tetovës, as populli i Gostivarit dhe as populli i Strugës nuk do të votojnë për një parti të quajtur BDI. Cili është qëllimi i tyre? Qëllimi i tyre është të shpërndajnë votat anti-BDI. Ky është thelbi. Të zvogëlojnë forcën e votave anti-BDI, në mënyrë që BDI të dalë në përparësi në raundin e parë”, theksoi Mickoski.

Ai gjithashtu theksoi se kjo lojë do të njihet nga qytetarët dhe Levica nuk do ta arrijë këtë qëllim.

Qytetarët do ta shohin këtë dhe e vërej ë tashmë, se qëllimi ynë në këto zgjedhje është që BDI-ja e pafuqishme të mposhtet dhe të përjashtohet përgjithmonë nga skena politike në Maqedoni. Ky është thelbi i këtyre zgjedhjeve. Dhe duhet të mposhtet, por kemi këta njerëz nga Levica që po përpiqen të ndihmojnë BDI-në dhe po u hedhin një litar shpëtimi”, theksoi Mickoski.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryeministri britanik thotë se do të dërgojnë avionë të forcave mbretërore në Poloni pas hyrjes së dronëve rusë

Kryeministri britanik thotë se do të dërgojnë avionë të forcave mbretërore në Poloni pas hyrjes së dronëve rusë

Bujar Osmani: Jemi të bashkuar për t’i thënë jo nënshtrimit, jo servilizmit!

Bujar Osmani: Jemi të bashkuar për t’i thënë jo nënshtrimit, jo servilizmit!

Netanyahu për herë të parë pranon se Izraeli po rrëshqet drejt izolimit

Netanyahu për herë të parë pranon se Izraeli po rrëshqet drejt izolimit

Samiti arabo-islam paralajmëron Izraelin, kërkon kundërshtim të përpjekjeve për realitet të ri në Lindjen e Mesme

Samiti arabo-islam paralajmëron Izraelin, kërkon kundërshtim të përpjekjeve për realitet të ri në Lindjen e Mesme

Blerant Ramadani: Saraji është zemra e gjallë e shqiptarëve në Shkup

Blerant Ramadani: Saraji është zemra e gjallë e shqiptarëve në Shkup

MPB jep detaje të reja për rastin tragjik në Veles

MPB jep detaje të reja për rastin tragjik në Veles