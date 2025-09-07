Mickoski lëshoi në përdorim një pjesë të rrugës Kërçovë–Ohër
Sot mora pjesë në lëshimin në përdorim të një segmenti të autostradës Kërçovë–Ohër, kjo është një dëshmi e fortë se Maqedonia po ecën përpara, po ndërton dhe po tejkalon vitet e gjata të ngecjes, shkroi kryeministri Hristijan Mickoski në Facebook.
– Pothuajse një dekadë ky projekt ishte simbol i punëve të ngecura dhe të papërfunduara. Qytetarët, me të drejtë, ishin të zhgënjyer, shihnin kantierë të ngrirë dhe jo rrugë të përdorura. Fatkeqësisht, për shkak të kësaj situate, një pjesë e bashkëqytetarëve tanë humbën jetën këtu.
Kjo qeveri nuk humb kohë me justifikime, por punon. Kjo është vizioni ynë: Maqedonia e veprave, jo e justifikimeve. Ky është një dëshmi se mund të lëmë pas periudhën e ngecjes dhe të hapim rrugën drejt zhvillimit.
Do të vazhdojmë kështu, të ndërtojmë, të përfundojmë punët e nisura dhe të krijojmë perspektiva të reja për çdo rajon dhe çdo qytetar, shkroi Mickoski.