Mickoski: Le të bashkohemi në Kërçovë pa dallime etnike e politike më 2 nëntor
Pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, pres që Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE të ketë 59 kryetarë komunash, që do të rrumbullakos numrin më të lartë në historinë e Maqedonisë demokratike, për nga numri i kryetarëve të komunave, që ka ndodhur ndonjëherë. Dhe nëse kësaj i shtojmë edhe fitoren e sigurt të Orce Gjorgjievskit për Qytetin e Shkupit, i cili udhëheq 3:1 pas raundit të parë në krahasim me kundërshtarin e tij, atëherë rrumbullakosim numrin prej 60 kryetarëve të komunave që do të vijnë nga Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, përfshirë edhe kryeqytetin, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski në mini-tubimin e sontëm në Kërçovë në kuadër të fushatës zgjedhore nën sloganin “Zgjedhja e duhur! Njeriu juaj! Vendi juaj! Për të ardhmen tuaj!” për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të dielën, më 2 nëntor.
Duke përmbledhur raundin e parë të zgjedhjeve lokale, Mickoski theksoi se VMRO-DPMNE dhe Koalicioni fituan 33 kryetarë komunash në raundin e parë. “Ndërkohë, me tërheqjen e dy kundërkandidatëve tanë për kryetar komune në Makedonski Brod dhe Mogillë, mund ta rrumbullakoj numrin në 35 kryetarë komunash”, tha Mickoski.
Ai iu referua edhe fitores së Koalicionit të udhëhequr nga VMRO – DPMNE për listat e këshilltarëve në 58 komuna, ku ata arritën një fitore bindëse dhe fituan shumicën në këshilla.
Sipas Mickoskit, uniteti dhe mbështetja e qytetarëve kanë treguar se edhe një kundërshtar më i shumtë mund të mposhtet, sepse, siç tha ai, “kur jemi të bashkuar si një, jemi më të fortë dhe mund të mposhtim kundërshtarë shumë më të shumtë dhe më të mëdhenj”.