Mickoski: Kovaçevski duhet ta pranojë se vendi është në krizë

Hristijan Mickoski ka përsëritur edhe një herë ofertën për kryeministrin Kovaçevski për të biseduar për tejkalimin e krizës në vend, siç vlerëson partia opozitare. Ai ka thënë se Kovaçevski duhet ta pranojë se vendi është në krizë dhe se për këtë është e domosdoshme për t’u ulur në tavolinë, ku sipas Mickoskit, kreu i Qeverisë mund ta marrë edhe Osmanin, Ahmetin e Lupço Georgievskin.

“Këta njerëz janë të ngathët që të përballen me problemet reale, me krizën që vetë e kanë shkaktuar. Unë i bëra thirrje Kovaçevskin të ulemi të bisedojmë, ja le ta merr me vete, Osmanin, Ahmetin, Lupço Georgievskin, le të vijë edhe Pavle Trajanov, me të gjithë koalicionin dhe unë do të jem me bashkëpuntorët e mi, të bisedojmë për datën e zgjedhjeve”, deklaroi Mickoski. E. Ismaili /SHENJA/