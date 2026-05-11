Mickoski: Korridoret 8 dhe 10 janë prioritet strategjik për të ardhmen e vendit
Kryeministri Hristijan Mickoski inspektoi sot aktivitetet e ndërtimit në autostradën Gostivar-Bukojçani, duke theksuar rëndësinë strategjike të lidhjes së vendit përmes korridoreve kryesore 8 dhe 10.
Sipas tij, projektet infrastrukturore që po zbatohen aktualisht, nga rrjeti rrugor dhe hekurudhor, deri te lidhja e energjisë dhe gazit, përfaqësojnë themelin e vizionit afatgjatë për Maqedoninë si një qendër rajonale e transportit dhe energjisë.
“Ndërtimi i autostradave moderne, modernizimi i hekurudhës, zhvillimi i hekurudhës me shpejtësi të lartë përgjatë Korridorit 10, si dhe lidhja e energjisë përmes linjave të reja të transmetimit dhe tubacioneve të gazit, janë pjesë e një procesi më të gjerë strategjik. Po punohet intensivisht edhe për lidhjen e gazsjellësit me Greqinë, dhe këtë javë do të shpallet tenderi për gazsjellësin për në Serbi, për të cilin tashmë janë marrë të gjitha mendimet e nevojshme. Lidhja e gazsjellësit nga Selaniku në Shkup është gjithashtu në funksion”, theksoi kryeministri.
Mickoski theksoi se me zbatimin e këtyre projekteve, vendi po i afrohet qëllimit për t’u bërë një qendër rajonale e energjisë dhe transportit.
Ai njoftoi gjithashtu mbështetje të vazhdueshme nga Qeveria për investimet në infrastrukturë, duke shprehur pritjen që pjesa e mbetur e autostradës Kërçovë-Ohër së shpejti të vihet në funksion, si dhe lidhja e gazsjellësit me Greqinë, përfundimi i së cilës pritet në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm.
Autostrada Gostivar-Bukojçan, e cila po zbatohet në kuadër të paketës së projekteve Bechtel dhe Enka, është aktualisht në një fazë intensive ndërtimi, me punime aktive në rreth 11 nga 31 kilometrat e planifikuar gjithsej.