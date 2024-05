Mickoski: Kemi vendosur skicat e kornizës mbi të cilën do të ndërtojmë potencialin e koalicionit me partitë tjera

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski njofton se sot në mëngjes mbajta një takim ku shtruan skicat e kornizës mbi të cilën, siç thotë, do të ndërtojmë potencialin e koalicionit me partitë e tjera dhe ku fokusi do të jetë së pari njerëzit.

“Një shtet i fortë ekonomikisht, me reforma dhe hapa që do të jetë një betejë e ashpër për një standard më të lartë jetese, fronti kundër krimit dhe korrupsionit dhe arritja e drejtësisë, realizimi i interesit strategjik për integrimin evropian, përmes dialogut dhe përmbushjes së parimeve.

Pritshmëritë janë të mëdha, dhe përgjegjësia ndaj njerëzve është edhe më e madhe.

Maqedonia do të jetë sërish e juaja!”, ka shkruar në Facebook Hristijan Mickoski

