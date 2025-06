Mickoski: Ka lidhje të dukshme midis sistemit gjyqësor-prokurorial dhe mafies së biznesit politik

Kryeministri Hristijan Mickoski, në fjalimin e tij me rastin e një vjetorit të marrjes së detyrës, tha se Qeveria ka nisur një luftë të fortë kundër krimit me veprime kundër atyre që ishin të paprekshëm në të kaluarën dhe tani janë në arrati, por se nuk është i kënaqur me drejtësinë e dhënë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial.

“Nuk jam i kënaqur me dinamikën e dhënies së drejtësisë nga prokurorët dhe gjyqtarët, dhe ka lidhje të dukshme midis asaj bote dhe botës së mafies së biznesit politik, e cila ndërtoi sistemin kundër të cilit duam të luftojmë.

Dhe nëse më pyet mua, pres përgjegjësi. Populli gjithashtu pret përgjegjësi, dhe kjo duhet të jetë gjëja e parë që do të na udhëheqë, të sjellim drejtësi dhe të përmbysim atë sistem banditizmi të krijuar nga strukturat e biznesit politik, për të cilat nuk ka as dallime etnike dhe as politike, por përkundrazi ato funksionojnë në koalicione të gjera.

Kjo do të jetë sfida jonë më e madhe në periudhën në vijim, dhe shumë zhvillime të mëvonshme politike në vend do të varen nga kjo dinamikë”, tha Mickoski.

