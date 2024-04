Mickoski: Ka ikur koha kur Reçica mund të shantazhonte

Dje Artan Grubi ka dhënë kushtin e BDI-së për mbështetje në raundin e dytë zgjedhor. Ai tha se është e nevojshme të pranohet zgjedhja e presidentit në Kuvend, e cila kërkon ndryshimin e Kushtetutës. Mesazhi ynë nuk është për korrierin, por për atë që ka dalë me atë kusht dhe mendon se kështu do të mobilizojë votuesit – nuk do të ketë një ndryshim të tillë kushtetues. Ne nuk e pranojmë një ndryshim të tillë kushtetues, tha Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së.

Duke e parë këtë popull, tha Mickoski, se si bashkohen rreth Gordanës, rreth VMRO-DPMME-së dhe koalicionit Maqedonia juaj, dua të them se kohët kur Reçica mund të shantazhonte dhe të diktonte kushte kanë ikur.

“Populli do të diktojë tani e tutje. Pas këtyre zgjedhjeve populli po e kthen Maqedoninë. Dhe kriminelëve nuk mund të them për të gjithë, por atyre pakëve në krye të BDI-së po u them se me 8 maj mbaron Maqedonia që të jeni shtet në të cilin do të jeni të parët. Do të përgjigjeni për gjithçka që i keni bërë Maqedonisë”, tha Mickoski.

Mickoski drejtoi edhe një pyetje drejt kandidatit për president nga LSDM.

“Nëse për Stevon ky diktim i ardhur nga Reçica është i pranueshëm siç ishte edhe diktatimi bullgar. A është e pranueshme për ju që disa njerëz të vendosin se kush do të jetë president i Maqedonisë apo ky popull që nuk doni ta shihni me sy, siç thatë një ditë më parë”, pyeti Mickoski.

I bëj thirrje LSDM-së dhe Stevo Pendarovskit, shtoi Mickoski, në vend që të bëjnë plane të fshehta me BDI-në, i bëj thirrje për bashkim kombëtar dhe të dalin së bashku për ndryshim kushtetues me të cilin do të fshihet regjistrimi për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, të mos ketë kusht në mënyrë që askush të mos shantazhojë.

