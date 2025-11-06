Mickoski: Jemi shumë para Shqipërisë në rrugën drejt BE-së
Kryeministri Hristijan Mickoski e ka komentuar Raportin e KE-së për Maqedoninë. Ai tha se nuk pajtohet me konstatimin e disa eurokomnesarëve se Shqipëria është para Maqedonisë në rrugën drejtë BE-së.
“Ti bëjmë ndryshimet kushtetuese do të jetë më mirë, dhe më pas të marrim veto dhe probleme të reja, dhe atëherë do të fitojmë pesëshe”, ka thënë Mickoski, raporton SHENJA.
Mickoski shtoi se pas zgjedhjeve, qeveri do të merret me reforma në gjyqësor.
“Jam shumë i kënaqur me Raportin, për shkak se nuk ka regres. Ka ngecje në disa fusha, dhe për këtë arsye nevojiten ndryshime në Këshillin Gjyqësor dhe në Prokurori, dhe tani pas zgjedhjeve do të merremi me atë temë shumë seriozisht”, tha Mickoski.