Mickoski: Jemi ndër të parët në Evropë që shkojmë me uljen e taksave për derivatet
Kryetari i Qeverisë, Hristijan Mickoski, në intervistën për “Fli nëse mundesh” në televizionin Alfa, theksoi se ne jemi një nga qeveritë e para në Evropë që shkojmë me uljen e taksave për karburantet, nëse dikur të tjerë gjunjëzoheshin për ndihmë, tani ne jemi ata që reflektojnë stabilitet dhe u ndihmojnë fqinjëve, me ç’rast vuri në dukje se nuk duhet harruar që kjo qeveri kthen 2.5 miliardë euro borxhe të vjetra të qeverive të kaluara.
“Ne si qeveria e vetme në rajon dhe një nga të rrallat dy ose tri në Evropë, ndërmorëm një hap që është drejtpërdrejt nga buxheti me uljen e TVSH-së, një hap të fortë edhe pse para kësaj ishim të vetëdijshëm se kjo do të ketë në përgjithësi implikime fiskale që mbase do të na jenë barrë. Por, kjo nuk është sfida e vetme me të cilën ne po ballafaqohemi këtë vit. Ne si qeveri duhet të kthejmë 2.5 miliardë euro borxhe të vjetra që i kanë bërë qeveritë paraprake. Kemi marrëveshje kolektive që duhet t’i zbatojmë për kolegët tanë që marrin të ardhura nga qeveria ose institucionet qeveritare, që do të thotë rritje e pagave. Enti Shtetëror i Statistikave ka publikuar se në janar përsëri patëm një rritje prej gati 9% të pagave krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Pra, pagat vazhdojnë të rriten, megjithëse kishte histeri nga opozita se pagat nuk po rriteshin. Kemi krizën në Gjirin Persik, kemi këto masa fiskale që nënkuptojnë drejtpërdrejt një ulje të çmimit të karburantit”, theksoi kryeministri Mickoski.