Mickoski: Investime britanike prej 6 miliardë eurosh në Maqedoninë e Veriut

Kryeministri Hristijan Mickoski vlerësoi sot se marrëveshja për partneritet strategjik me Mbretërinë e Bashkuar paraqet shtyllën e dytë të pozicionimit tonë ndërkombëtar pas partneritetit strategjik me SHBA-në, duke theksuar se kjo është konfirmim se vendi ynë po ecën në rrugën e stabilitetit, sigurisë, zhvillimit dhe të ardhmes evropiane.

“Marrëveshje për partneritet strategjik me Mbretërinë e Bashkuar është e rëndësishme për qytetarët maqedonas. Ajo do të jetë baza dhe themeli për një cikël investimesh i cili do të ketë kornizë totale prej 5 miliardë paund, gjegjësisht 6 miliardë euro, ku një pjesë e këtyre mjeteve do të përdoren për investime në infrastrukturë, ndërtimin e një hekurudhe moderne për mallra dhe pasagjerë nga Tabanoci deri në Gjevgjeli, investime në shëndetësi dhe spitale të reja, përfundimin e projektit të spitalit klinik në Shtip bashkë me ndërtesën e Fakultetit të ri të Mjekësisë, konvikt studentor me kapacitet prej 200 shtretërve, ndërtimin e spitalit në Kërçovë bashkë me shtëpinë e shëndetit, rinovimin e spitalit klinik në Tetovë, etj”, tha Mickoski në konferencën e përbashkët për shtyp me ambasadorin Methju Loson në Qeveri.

Loson vlerësoi se marrëveshja është një pikë kulmore në marrëdhëniet dypalëshe midis dy vendeve, e ndërtuar mbi vlera të përbashkëta, anëtarësim të përbashkët në NATO dhe një marrëdhënie shumë të pasur tregtare. Ne jemi investitorë të mëdhenj dhe Qeveria britanike ka vendosur të ndërtojë mbi këtë përmes një marrëveshjeje qeveri-me-qeveri që përqendrohet në tregti dhe investime për të krijuar rritje më të madhe dhe qindra miliona stërlina nga të cilat qytetarët e këtij vendi do të përfitojnë së bashku me qytetarët e vendit tonë”, tha Loson.

Ai përgënjeshtroi se me marrëveshjen shteti është angazhuar vendin për të pranuar emigrantë, duke shpjeguar se bëhej fjalë për bashkëpunim midis forcave policore dhe një trajtim më të mirë të grupeve kriminale.

Kushtet për investimet e shpallura nga marrëveshja, siç tha Mickoski, ende po përcaktohen dhe detajet po përpunohen, dhe ato janë më të mirat që dikush mund të ketë në treg.

“I njoh përafërsisht sepse negociatat kanë filluar prej muajsh dhe mund të them se janë më të mirët që mund të gjenden në treg, por ende nuk është finalizuar, nuk është përfundimtare edhe pse jemi afër një zgjidhjeje përfundimtare. Shumë shpejt nga sot, do të shpallen, sipas Euroreport, dhe dy parametra fiks, një periudhë mospagimi dhe një periudhë e gjatë shlyerjeje”, tha Mickoski në përgjigje të pyetjes së një gazetari.

Mickoski dhe kryeministri britanik Kir Starmer, në një takim në Tiranë të mbajtur dje në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian, vlerësuan se marrëveshja e partneritetit strategjik do të thotë bashkëpunim edhe më i fortë, marrëdhënie më të forta dhe mundësi për thellimin e marrëdhënieve.

Marrëveshja është rezultat i negociatave disamujore intensive midis ekipeve diplomatike dhe ekspertëve nga të dyja palët. Vlerësohet si historik dhe pritet të hapë perspektiva të reja për bashkëpunim në fusha kyçe si siguria, ekonomia, investimet, arsimi, transformimi digjital dhe ndryshimet klimatike.

Duke nënshkruar marrëveshjen, Maqedonia duhet të fitojë qasje në ekspertizën britanike, mbështetje financiare për reformat dhe mundësi për investime britanike në sektorë strategjikë si energjia, infrastruktura dhe inovacioni. Për më tepër, bashkëpunimi do të përfshijë dialog të zgjeruar politik, si dhe koordinim brenda institucioneve ndërkombëtare dhe sfidat globale të sigurisë.

