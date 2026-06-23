Mickoski i përgjigjet Taravarit: Garanci më të madhe për rrugën evropiane të vendit sesa prishja e kontratës me Gjokën nuk ka!

Mickoski i përgjigjet Taravarit: Garanci më të madhe për rrugën evropiane të vendit sesa prishja e kontratës me Gjokën nuk ka!

Kryeministri Hristijan Mickoski, i pyetur të komentojë deklaratat e kryetarit të ASH-së, Arben Taravari, të dhëna në emisionin “Debat në Shenja”, tha se nuk e përjashton mundësinë e rikthimit në Qeveri, por vetëm nëse ka garanci të forta për integrimin e vendit në BE dhe për ndryshimet kushtetuese, tha se “garanci më të madhe për rrugën euroatlantike sesa prishja e kontratës me Gjokën nuk ka”.

“Ndërsa gjëra të tilla nuk bisedohen përmes mediave”, tha Mickoski.

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