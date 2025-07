Mickoski: Hedhë poshtë çdo konkluzion rreth “botës serbe” në vendin tonë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski sot ka hedhur poshtë ndikimin e botës serbe në vendin tonë.

“Unë nuk e kam parë atë Raport. Kur ta shoh, do të komentoj për të. E hedh poshtë një konkluzion të tillë dhe nuk besoj se përmbahet në ndonjë Raport zyrtar të BE-së sepse do të ishte shumë naive”, thotë kryeministri Hristijan Mickoski kur u pyet për termin “botë serbe” që u përmend në Draft-Raportin mbi progresin e Maqedonisë në BE që do të miratohet më 8 korrik.

Nga kontaktet që kam me përfaqësues të lartë të BE-së, shton Kryeministri, jo vetëm që nuk kemi asnjë kontakt të drejtpërdrejtë me një përfundim të tillë, por përkundrazi, nëse ka pasur ndonjëherë si ajo iniciativë “Ballkani i Hapur”, të paktën që kur kjo Qeveri është në pushtet, nuk ka diçka të tillë.

“Kuptimi i të gjithë kësaj është humbur nga ajo që mund të shoh”, tha Mickoski sot, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.

“Bota serbe” është fronti i ri me të cilin eurodeputeti bullgar Andrei Kovaçev po e shtyn vendin tonë në një konstelacion politik, i cili aktualisht vlerësohet si autoritar në Bruksel.

