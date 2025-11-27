Mickoski: Gjykata Kushtetuese dhe Kacarska kanë hequr rritjen lineare të pensioneve
“Është e vërtetë që është iniciuar procedurë para Gjykatës Kushtetuese dhe është e vërtetë që gjykatësja për të cilën po flasim të gjithë, e cila ishte arketipi i padrejtësisë në gjyqësor, së bashku me një prokurore tjetër, e cila ishte edhe shtylla e dytë e atij arketipi të gjyqësorit në një kohë, dhe e cila është bashkëfajtore në atë çantë Louis Vuitton, janë ata që sot shqetësohen nga rritja lineare e pensioneve për pensionistët”, tha kryeministri Hristijan Mickoski në seancën e sotme parlamentare për pyetje të deputetëve.
Mickoski theksoi se sipas informacioneve të fundit, gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrilla Kacarska, ka nënshkruar vendimin për heqjen e rritjes lineare të pensioneve për pensionistët.
“Informacioni i fundit është se vendimi është marrë dhe nënshkruar tashmë nga ajo dhe se pensionistët nuk do të marrin më rritje lineare të pensioneve, por në përputhje me përqindjet e përcaktuara me ligj. Dhe kjo vetëm për informacion do të thoshte se 70 përqind e pensionistëve do të marrin pension më të ulët nga muaji i ardhshëm, për shkak të kësaj iniciative të kësaj gjyqtare që është pjesë e Gjykatës Kushtetuese”, tha ai.
Mickoski theksoi se një vendim i tillë është i padrejtë, sepse Gjykata Kushtetuese po e revokon vendimin, dhe ai nuk do të habitej nëse e njëjta gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese do të merrte vendim për të zhbllokuar pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve.
“Nga aspekti i barrës fiskale, Buxheti do të sigurojë më pak para, por nga aspekti nëse është i drejtë, nuk është i drejtë sepse në një kohë tranzicioni kur disa oligarkë privatizuan dhe plaçkitën ekonominë ose shkatërruan një pjesë të madhe të saj, shumica e këtyre pensionistëve me të ardhura të ulëta, 8,000, 9,000, 10,000 ose 12,000 denarë janë rezultat i atij procesi gjatë tranzicionit. Dhe kjo është arsyeja pse ata marrin pensione kaq të ulëta”.
“Qëllimi i rritjes lineare ishte të ulej indeksi hd, dhe të rritej standardi i pensionistëve dhe kështu të ulej niveli i varfërisë”, theksoi Mickoski.
Sipas kryeministrit Mickoski, një vendim i tillë është një padrejtësi ndaj pensionistëve.