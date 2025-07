Mickoski: Gjashtë përpjekjet falas për in vitro do të jenë një investim në të ardhmen e Maqedonisë

Kryetari i Qeverisë, Hristijan Mickoski, gjatë ngjarjes së sotme me rastin e vënies në përdorim të bulevardit të ri në Gjevgjeli, duke iu përgjigjur pyetjes gazetareske në lidhje me masën për gjashtë përpjekje falas in vitro dhe nëse kjo do të kontribuojë në rritjen e natalitetit në vend, si dhe cilat janë pritshmëritë nga kjo masë, theksoi se pikërisht pasqyra demografike është dhe do të mbetet një nga sfidat kryesore në vitet që vijnë.

“Po, absolutisht po. Mendoj se sfida kryesore për ne si shtet në vitet dhe dekadat që vijnë është demografia dhe gjendja demografike. Unë kam folur shumë herë për këtë dhe do të vazhdoj të flas, do të jem shumë i zëshëm, sepse kot është ky asfalt, këto nënkalime dhe mbikalime, parqet, gjithçka që ndërtojmë, nëse nuk kemi fëmijë që do t’i përdorin. Nëse nuk kemi pasardhës që do t’i gëzojnë të gjitha këto dhe do të shtojnë cilësi në jetën e tyre. Ne mund të rinovojmë pafund çerdhe dhe të ndërtojmë shkolla – brenda mundësive tona, sigurisht – por nëse nuk ka fëmijë që do të jenë aty, atëherë gjithçka është e kotë,” shpjegoi ai.

Kryeministri tha se krijimi i familjes dhe lënia pasardhësve është një akt patriotik.

“Dikush mund të më shpallë konservator, dikush mund të thotë se ndoshta jetoj në të kaluarën. Por unë mendoj se demografia, pasardhësit, fëmijët dhe krijimi i familjes janë një akt patriotik. Dhe sot, kështu mbrohet e ardhmja e Maqedonisë, e popullit maqedonas dhe e qytetarëve maqedonas. Vlerësoj se këto gjashtë procedura in vitro falas – dyfish më shumëse në të kaluarën, kur ishin vetëm tre – janë në atë drejtim, dhe këtu nuk ndalemi, do të vazhdojmë edhe më tej. Prandaj, në vitin që vjen do të kemi, do të thosha, veprime shumë më të fuqishme, të cilat do të nënkuptojnë përmirësimin e pasqyrës demografike të Maqedonisë,” theksoi Mickoski.

