Mickoski flet pas miratimit të propozimit francez: Kjo tradhëti nuk do kaloj aq lehtë

Pas miratimit të propozimit francez, kreu i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski ka folur para mediave në lidhje me këtë propozim.

Ai tha se miratimi i këtij propozimi është tradhti ndaj popullit maqedonas dhe se kjo nuk do të kalojë aq lehtë.

“Maqedoninë do ja kthejmë qytetarëve, do të ju tregojmë mënyrën se si do ta bëjmë atë. Kjo tradhti nuk do të kalojë aq lehtë, për disa vite do duhet ta shohin popullin në sy se si tradhtuan, goditën Maqedoninë dhe këta do të përgjigjen sepse në vend të mbajnë anën e popullit ata zgjodhën anën e tradhtisë, Bujar Osmani ka agjendë tjetër, ai ka punuar për interesa të tjetër kujt”, deklaroi Mickoski. /SHENJA/