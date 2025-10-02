Mickoski: Filipçe po i përdorë të njejtat gënjeshtra si Zaevi, po shpikin rezoluta për zgjidhje me Bullgarinë
Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, tha se punët e skenës politike në vend janë të qarta, se kundërshtarët, sipas tij, duan të arrijnë në kolltuqe përmes mashtrimit, për të cilat në vend të projekteve dhe planeve, flasin, thotë ai, me urrejtje dhe përdorin intriga.
Mickoski theksoi se kryetari i Lidhjes Socialdemokrate, Venko Filipçe, po përdor, thotë ai, të njëjtat gënjeshtra që përdori paraardhësi i tij, Zoran Zaev.
“Dje dëgjova deklaratat e kryetarit të LSDM-së, ku ai premton një jetë të lumtur. Ai premtoi jetë para tij, tani ky premton një jetë të lumtur. Të njëjtat gënjeshtra, nga të njëjtët njerëz. Një premtim tjetër që ata dhanë është dhurata për fqinjin tonë lindor. Ata shpikën një dhuratë të re për një tradhti të re kombëtare, të cilën tani e kanë paketuar në një dokument gjoja një propozim patriotik, të quajtur Rezolutë me linja të kuqe për një zgjidhje me fqinjin tonë lindor”, tha Mickoski.
Mickoski theksoi se është e pabesueshme sa të dëshpëruar janë këta njerëz dhe se, thotë ai, ata mendojnë se me të njëjtat truke do të kenë sukses, duke i nënvlerësuar njerëzit dhe duke i mashtruar ata.
“Ata duhet të ndëshkohen sepse duan të bëjnë përsëri mashtrime në të njëjtën mënyrë dhe fjalë për fjalë me të njëjtat truke. Ata nuk kanë ndryshuar dhe për këtë arsye duhet të ndëshkohen edhe këtë herë, sepse padyshim nuk e kanë mësuar mësimin e prillit, majit të vitit 2024”, theksoi Mickoski.
Ai theksoi se rezultatet e anketave të kryera tregojnë se, siç thotë ai, një rekord prej 83 përqind e qytetarëve nuk i besojnë ata se janë të sinqertë në atë që thonë, domethënë se edhe votuesit tradicionalë janë të vetëdijshëm se nuk po thonë të vërtetën.