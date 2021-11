Mickoski: Edhe pa Zaevin LSDM do të jetë e njejtë, nuk e di nëse Alternativa do të jetë pjesë e Qeverisë

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski ka deklaruar se largimi i Zoran Zaevit nga pozita e kryetarit të LSDM-së, nuk do të thotë se do të sjell ndryshime në LSDM.

Sipas tij nëse njerëzit e njëjtë menaxhojnë me LSDM-në, në parti nuk do të ketë asnjë ndryshim.

“Si do të mbarojnë mbledhjet e tyre, është punë e tyre. Ata janë përgjegjës për funksionimin e LSDM-së. Ne si VMRO jemi të përkushtuar në punë. Nëse këta njerëz vazhdojnë të menaxhojnë me LSDM-në, nuk pres ndryshime. Do të gjendet një peng i cili do ta vazhdojë veprën e tij. Ati duhen ndryshime thelbësore”, ka thënë Mickoski, transmeton SHENJA.

Në lidhje me atë nëse Alternativa do të jetë pjesë e Qeverisë tha se nuk ka biseduar me Afrim Gashin.

“Alternativa ka dy opsione, njëra është ta pranojë ofertën e Zoran Zaevit dhe të hyjë në Qeveri të cilën e vlerësojmë me notat më të ulëta, Qeveri e cila ndoshta është më e keqja në këto 30 vite pavarësi ose të vazhdojë të jetë në opozitë. Ata vendosin për të ardhmen e tyre. Nuk kam informacione se çfarë konkluze do të sjellin, nuk kemi biseduar me Gashin për këtë temë. Të presim, të jemi të durueshëm”, tha Mickoski. /SHENJA/